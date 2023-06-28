realme рассказал в какие игры россияне играют больше всего

Фото: realmeБренд realme провел исследование среди и определил их геймерские предпочтения. Самыми популярными среди продвинутых пользователей стали головоломки и стрелялки на мобильных устройствах. В опросе приняли участие 1200 человек старше 18 лет, интересующиеся технологиями и мобильными устройствами.По подсчетам аналитиков realme 95,4% опрошенных играют в видеоигры, причем почти две трети (66,6%) делают это ежедневно, 21% несколько раз в неделю, и только 3,4% играют всего несколько раз в год.Мобильные устройства стали самой популярной платформой для гейминга — при помощи гаджетов играют 68% пользователей, предпочтение ПК отдают 25%, а консоли PlayStation, XBox и Nintendo Switch выбирают только 2,4%, 1,6% и 0,4% игроков, соответственно.Мощный процессор, большой объем оперативной памяти и емкий аккумулятор — главные характеристики игрового смартфона. 41% опрошенных пользователи также отмечают, что у устройства должна быть эффективная система охлаждения, 34% считают главным большой объем и высокая скорость встроенной памяти, качеству и размеру экрана отдали предпочтение 19% игроков. Без качественного звука не могут обойтись 3,5% пользователей, и только для 2% самое главное — эргономичность корпуса.49% опрошенных считают, что играть невозможно без наушников. Столько же респондентов полагают, что аксессуары не нужны совсем. И только 2% используют геймпад. При этом среди тех, кто для игры выбирает смартфон realme, четверть предпочитает играть на смартфонах номерной серии бренда. Также популярностью пользуются GT-серия (19%) и С-серия (17,6%). Серию Narzo выбирают только 4% владельцев, а еще 24% использует другие устройства. Владельцы realme GT чаще всего включают игровой режим для плавной и быстрой работы гаджета.Любимым жанром среди российских геймеров оказались шутеры, или «стрелялки» — в них играет каждый второй пользователь. Также игроки любят решать головоломки или пораскинуть мозгами в стратегии — 36% и 34% соответственно. Чуть менее популярны аркады (29%), гонки (27%), симуляторы (27%) и RPG-игры (23%). Реже всего пользователи отдают предпочтение казуальным играм (14%), файтингам (13%) и MOBA (12%).В компании играть веселее чем одному: если в соло обычно играют 36%, то соревноваться или объединяться с друзьями и другими игроками готовы уже 64% респондентов.Примечательно, что 68% геймеров предпочитают не просто играть в игры, но и изучать контент, связанный с этой сферой. 40% из них смотрят летсплеи и стримы, 34% подписаны на игровых блогеров, четверть читают и смотрят обзоры от отраслевых СМИ, а 8% увлекаются фанфиками.