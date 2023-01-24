realme выступит генеральным партнером фестиваля Rosafest x Gorilla Energу 2023





Бренд realme выступит генеральным партнером 8-го ежегодного зимнего фестиваля Rosafest x Gorilla Energу 2023, который пройдет на курорте Роза Хутор с 28 января по 4 февраля 2023 года.В качестве генерального партнера фестиваля realme примет участие в горнолыжном квесте «Большая Игра Тинькофф», в котором за призы одновременно будут соревноваться до 10 тысяч игроков. Участники квеста смогут получить более 200 подарков от realme, в числе которых смартфоны realme 10 Pro и 10 Pro+, ноутбук realme Book Prime, аксессуары — realme Watch 3 Pro и realme Buds Air 3S, а также мерч (термосы, брелоки, шопперы, шапки, шарфы и многое другое).realme также спонсирует контест в специально построенном для фестиваля Rosafest x Gorilla Energу 2023 сноупарке. В зрелищном соревновании с общим призовым фондом 100 000 рублей примут участие профессиональные сноубордисты и лыжники мирового уровня. Победители будут награждены подарками: смартфон realme 10 Pro+ за первое место, смарт-часы за второе место и мерч realme за третье место.Кроме того, все гости Rosafest x Gorilla Energу 2023 смогут отдохнуть и познакомиться с технологиями realme в специальной бренд-зоне. В ней впервые в России будут представлены смартфоны realme 10 Pro+ c изогнутым 120-герцовым AMOLED-дисплеем и realme 10 Pro с камерой ProLight 108 Мп, часы realme Watch 3 Pro и наушники realme Buds Air 3S. Представители компании расскажут об особенностях новинок, самые азартные посетители смогут принять участие в конкурсах с призами, а профессиональный фотограф сделает фотографии ярких моментов, которыми можно будет поделиться в соцсетях.Rosafest — один из самых масштабных зимних фестивалей в России. Ежегодно он объединяет тысячи любителей активного отдыха, спорта и музыки. Мероприятие получило звание лучшего фестиваля по версии BEMA и международную премию за лучшее молодежное событие.