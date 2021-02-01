Компания Xiaomi выпустила обновление MIUI 12 для смартфона Redmi 9S, одного из самых недорогих и популярных в линейке этого бренда. Апдейт доступен в России и европейских странах, а до этого распространялся в Китае и других странах Азии.
Прошивка с MIUI 12 для Redmi 9S носит номер MIUI 12.0.1.0 RJWMIXM, «весит» 2,3 ГБ, скачивается по Wi-Fi и устанавливается с сохранением всех приложений, настроек и пользовательских данных. Перед скачиванием есть смысл посильнее зарядить смартфон, чтобы установка не прервалась и устройство не превратилось в «кирпич». Проверить наличие апдейта можно через системные настройки, но даже если это не сделать, спустя некоторое время смартфон сам предложит обновиться.
Обновление распространяется поэтапно. Сейчас оно доступно ограниченному числу пользователей, а спустя некоторое время прилетит всем обладателям Redmi 9S.
MIUI 12 добавляет смартфону Redmi 9S почти все свойственные этому обновлению нововведения (за исключением поддержки суперобоев), а также обновления безопасности за январь 2021 года. Этот апдейт содержит множество новых функций, среди которых системный тёмный режим, обновленный дизайн интерфейса, настройки анимации и многое другое.
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