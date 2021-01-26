Компания Xiaomi приняла необычное решение. По слухам, она слегка обновит аппаратную платформу прошлогоднего флагмана Mi 10 и будет продавать это устройство ещё один год, переведя его в категорию субфлагманов.
В обновлённой версии Xiaomi Mi 10 будет использоваться представленный недавно процессор Qualcomm Snapdragon 870, который по своим характеристикам уступает топовому чипу Snapdragon 888, но более производительный и энергоэффективный, чем Snapdragon 865 Plus.
Других отличий новой версии Xiaomi Mi 10 от прошлогодней модели не будет. Смартфон получит AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей, 8 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтнй накопитель и камеру с четырьмя сенсорами, модули Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS, LTE, 5G, NFC, поддержку двух SIM-карт и аккумулятор ёмкостью 4780 мАч с 30-ваттной зарядкой через порт USB Type-C.
В оригинальной модели Xiaomi Mi 10 используется Snapdragon 865 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, а максимальная тактовая частота Snapdragon 870 — 3,1 ГГц. В остальном эти чипы почти идентичны, в них используются ядра ARM Cortex-A77 и ARM Cortex-A55, а также графический ускоритель Adreno 650.
Xiaomi пока не анонсировала выпуск улучшенной версии Xiaomi Mi 10, но уже сообщила о снижении цен на оригинальную модель смартфона. Сначала она подешевеет в Китае, а затем в других странах мира, включая Россию.
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