





Xiaomi запатентовала очередное устройство с необычным экраном. Заявка была опубликована в конце прошлого года, в ней демонстрируется смартфон с вертикально сдвигающимся дисплеем, который охватывает фронтальную и заднюю панель. Для наилучшего понимания запатентованной технологии дизайнеры LetsGoDigital подготовили 3D-рендеры.Судя по всему, основная цель такого решения — скрыть фронтальные камеры и создать по-настоящему безрамочный смартфон. Согласно патенту, пользователь сможет управлять движением экрана с помощью тач-скрина и голоса. Фиксируется такая конструкция с помощью магнитов в открытом, либо закрытом состоянии без каких-либо промежуточных состояний.В патенте демонстрируется, что экран покрывает всю заднюю панель, оставляя достаточно места для модуля основной камеры. Второй вариант описывает аналогичную концепцию, но с дисплеем, съезжающим вбок, а не вертикально.Поскольку Xiaomi входит в число ведущих производителей мобильных устройств, неудивительно, что компания экспериментирует с необычными форм-факторами и дизайнерскими идеями. Предполагается, что китайский производитель скоро представит своё складное устройство, возможный прототип которого был недавно замечен.