



Компания Xiaomi представила крупное обновление своей Android-оболочки — MIUI 12, и в нём довольно много заметных нововведений. В ближайшее время это обновление начнут получать смартфоны в Китае, а затем оно дойдёт до других стран, в том числе России.



Дизайн







Интерфейс MIUI 12 основан на новом фреймворке, который в том числе позволяет генерировать визуальные эффекты в режиме реального времени: смешивание цветов, тени, размытия и тому подобное.



Дизайнеры Xiaomi устранили в MIUI 12 недостатки стандартного интерфейса Android 10 (например, сделали закруглённые углы более плавными, без заметных пиксельных искажений).



За анимацию элементов интерфейса отвечает отдельный движок, причём эффекты зависят от действий пользователя. Например, при открытии и закрытии приложения задействуется анимация, позволяющая плавно выводить его интерфейс из иконки и уводить его обратно.



В MIUI 12 также реализован обновлённый тёмный режим интерфейса, о котором компания рассказала несколько дней назад.



Суперобои







В MIUI 12 появилась опция Super Wallpaper. Это анимированные обои, с которыми можно взаимодействовать, в том числе в режиме Always-on Display. В настоящее время доступно всего два вида таких обоев — с Землёй и Марсом.



Защита



В MIUI 11 не была реализована опция, позволяющая получать уведомления, когда приложение задействует микрофон, камеру или информацию о геолокации, хотя в стоковой версии Android 10 такое есть. MIUI 12 теперь отображает эту информацию и позволяет блокировать приложениям доступ к различным системным возможностям.



Xiaomi также реализовала нечто похожее на функцию Sign-in with Apple и позволила передавать приложения обезличенные данные с полным контролем над тем, что передаётся, и возможностью в любой момент изменить то, чем поделился пользователь.



Многозадачность







Часть приложений и прежде поддерживала разделение экрана, но некоторые из них отказывались работать в таком режиме. Для решения этой проблемы в MIUI 12 реализован режим «картинка в картинке», который позволяет запускать приложения и игры в плавающих окнах, которые можно свободно перемещать по экрану.



Темы оформления







В настройках интерфейса появилось множество новых тем оформления, в том числе те, что были созданы специально на десятую годовщину компании.



Здоровье







Обновлённые приложение «Здоровье» может следить за физическими показателями пользователя в течение всего дня, даже когда смартфон лежит в кармане или сумке. Оно считает в том числе шаги, пройденную дистанцию и сожжёные калории в зависимости от различных действий (ходьба, бег, подъём по лестнице). При этом за день активности приложение потребляет не более 1% заряда в аккумуляторе смартфона.



Бета-версию MIUI 12 уже могут установить пользователи некоторых моделей Xiaomi в Китае. Стабильные прошивки начнут выпускаться с июня.



Смартфоны Xiaomi, которым будет доступно обновление с MIUI 12:



Первая волна:



Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition

Xiaomi Mi 9

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K30

Redmi K20 Pro Premium Edition

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi 8 Youth Edition

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi 6X

Redmi Note 8

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 6 Pro

Redmi 6

Redmi 6A

Redmi Note 5

Redmi S2





