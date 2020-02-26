Нет сомнений, что поклонники вселенной Half-Life одни из самых лояльных. Большинство из них до сих пор ожидают анонс третьей части истории Гордона Фримена. Их терпение наконец-то окупилось, помимо нового Half-Life: Alyx для VR от Valve, фанатский ремейк Black Mesa наконец-то обзавелся официальной датой релиза спустя 14 лет разработки.



Оглядываясь назад, ремейк начался с неофициального мода в 2006 году. Глава студии Crowbar Collective Адам Энгл поблагодарил фанатов за их постоянную поддержку: «Благодаря удаче и тяжелой работе нам удалось довести эту игру до конца. Мы гордимся тем, что сделали. Мы думаем, что этот предстоящий релиз 1.0 — лучшая, самая отточенная и самая веселая версия игры. Ожидание и волнение вокруг нашего проекта выше всяких похвал».







Однако, понимая высокие стандарты, которым придерживается большинство фанатов франшизы, Энгл успел сделать несколько заявлений в СМИ, сообщив, что они признают, что игра не идеальна и никогда не будет идеальной. Для преданных поклонников Half-Life официальная версия Black Mesa 1.0 наконец-то выходит 5 марта. Если вы ждали ремейк, то не забудьте отметить этот день в календаре.





