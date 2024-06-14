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РКН думает запретить звонки в мессенджерах

Артем
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Инициатива направлена на борьбу с мошенниками и подменой номеров.

Начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Максим Прыткин рассказал о системе «Антифрод». Она способна выявлять мошенников с подменными номерами, но для ее успешной работы необходимо подключение операторов связи. 

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Поскольку ведущие мессенджеры используют номер привязанный к сим-карте, их владельцы будут обязаны пройти проверку вместе с провайдерами. В противном случае РКН рассматривает более жесткие меры, вплоть до запрета связи внутри мессенджеров.

«В вопросе звонков через мессенджеры важно разработать механизм взаимодействия операторов связи с владельцами социальных сетей, менеджеров и различных приложений, где в качестве идентификатора пользователями этих ресурсов используется номер телефона. Полагаем, что для тех мессенджеров, которые откажутся от проверки достоверности номеров совместно с операторами связи, возможно применение мер по запрету совершения через них голосовых вызовов на территории нашей страны», — поясняет собеседник.

На данный момент это всего лишь теория и никаких конкретных мер по запрету связи в мессенджерах принято не было.
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Источник:
RG.RU
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Комментарии

YABLOKOFON
+202
YABLOKOFON
Ркн как обычно в одном месте чешется чтобы ещё запретить. Мошенники не звонят в мессенджерах практически они звонят с российских номеров по обычной связи вместе с тоннами спама.
2 часа назад в 13:22
#
tellurian
+1451
tellurian YABLOKOFON
Мне через впйьер одно время звонили с номеров 900 и 1000 (сбер и втб).
2 часа назад в 13:38
#
YABLOKOFON
+202
YABLOKOFON tellurian
Щас бы Вайбером пользоваться в 2023-24. Я не спорю что могут но пора бы людям понять что банк через мессенджеры звонить точно не будет. А ркн опять осложняет всем жизнь своим контролем непонятно чего, а тонна спама так и будут названивать безнаказанно
2 часа назад в 13:42
#
tellurian
+1451
tellurian YABLOKOFON
Согласен. Я и не ведусь.
Для некоторых клиентов держу.
2 часа назад в 13:46
#
Anatoly076
+211
Anatoly076
Интересно а как они собрались вычленить IP телефонию и звонки через мессенджер?! Если по сути это трафик 🤔. Да и они решили обвалить всю отрасль интернет-телефонии?! 🤗
2 часа назад в 13:49
#