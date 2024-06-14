РКН думает запретить звонки в мессенджерах

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«В вопросе звонков через мессенджеры важно разработать механизм взаимодействия операторов связи с владельцами социальных сетей, менеджеров и различных приложений, где в качестве идентификатора пользователями этих ресурсов используется номер телефона. Полагаем, что для тех мессенджеров, которые откажутся от проверки достоверности номеров совместно с операторами связи, возможно применение мер по запрету совершения через них голосовых вызовов на территории нашей страны», — поясняет собеседник.

Инициатива направлена на борьбу с мошенниками и подменой номеров.Начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Максим Прыткин рассказал о системе «Антифрод». Она способна выявлять мошенников с подменными номерами, но для ее успешной работы необходимо подключение операторов связи.Поскольку ведущие мессенджеры используют номер привязанный к сим-карте, их владельцы будут обязаны пройти проверку вместе с провайдерами. В противном случае РКН рассматривает более жесткие меры, вплоть до запрета связи внутри мессенджеров.На данный момент это всего лишь теория и никаких конкретных мер по запрету связи в мессенджерах принято не было.