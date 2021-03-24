





Rocket League Sideswipe — это мобильная 2D-версия популярной экшен-игры. Проект выйдет на iOS и Android в конце этого года. Об этом сообщила компания Psyonix.Матчи в Sideswipe будут длиться две минуты и проходить в режимах «1 на 1» и «2 на 2». В оригинальной Rocket League сессии длятся пять минут, а в команде может присутствовать до четырех игроков.Сообщается, что в мобильной версии будет довольно низкий порог вхождения, а также продвинутые методы, которые можно будет освоить в ходе игрового процесса. Как и в оригинале, геймплей Sideswipe будет сосредоточен на кастомизации автомобиля, но разработчики пока не озвучили каких-либо подробностей по этому поводу.Оригинальная Rocket League вышла на ПК и PS4 в 2015 году, а позднее была портирована на Xbox и Nintendo Switch. Сейчас игра доступна на PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Недавно компанию Psyonix купила Epic Games, а в прошлом году «лига» стала бесплатной.