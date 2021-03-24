









За релизом «Crash Bandicoot: со всех ног‪!» стоит Acrivision и студия-разработчик King. Получилась очередная попытка «выехать» на имени знаменитой серии. Кроме названия в игре вы вряд ли найдёте что-то интересное для себя.Разработчики предлагают оказать помощь Крэшу Бандикуту и его сестре Коко в спасении Мультивселенной. Чем предстоит заниматься: бегать, уклоняться от препятствий, разбивать ящики и перепрыгивать всякие штуковины, а между забегами гасить вредных боссов. По сюжету, доктор Нео Кортекс призвал из Мультивселенной заклятых врагов Крэша и Коко: Нину Кортекс, Дингодила, доктора Эн-Джина, Лжекрэша, Лжекоко и многих других. Игрокам предстоит дать отпор всем этим душным негодяям.Помимо одиночного сюжета, в игре присутствует асинхронная соревновательная система с другими игроками. За результатами можно следить с помощью онлайновой таблицы лидеров. Есть возможность вступать в команды и соревноваться с другими игроками в плане дальности дистанции и выносливости. За успехи предусматриваются трофеи.Стоит напомнить, что за разработкой стоит студия King со всеми вытекающими из этого последствиями. Готовьтесь гриндить, донатить или ждать. Перед тем как добраться до главного босса нужно разобраться сначала его с шайкой приспешников. Для победы над боссом необходимо вещество под названием «Нитродон». Оно синтезируется из трех компонентов, если их не хватает, то игрокам дают выбор: бегать в поисках недостающих субстанций или купить за кристаллы.На подобной механике строится весь игровой процесс. Собираем необходимые компоненты, изготовляем необходимое вещество, а затем идем разбираться с боссами и его приспешниками. Геймплей «Crash Bandicoot: со всех ног‪!» — это классические два стула. На одном — бегай, собирай, подожди, а на другом — занеси и проходи. Игровой процесс нудный и однообразный, новинка надоедает уже спустя 20-30 минут. Возможно, новинка кому-то придется по душе в сценарии занять себя на небольшой промежуток времени, во всех остальных случаях это очередной донатный проходняк.