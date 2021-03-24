В App Store и Google Play вышла «Crash Bandicoot: со всех ног!» от создателей Candy Crush Saga. Мы уже поиграли в новинку и рассказываем, почему этого делать не стоит.
За релизом «Crash Bandicoot: со всех ног!» стоит Acrivision и студия-разработчик King. Получилась очередная попытка «выехать» на имени знаменитой серии. Кроме названия в игре вы вряд ли найдёте что-то интересное для себя.
Разработчики предлагают оказать помощь Крэшу Бандикуту и его сестре Коко в спасении Мультивселенной. Чем предстоит заниматься: бегать, уклоняться от препятствий, разбивать ящики и перепрыгивать всякие штуковины, а между забегами гасить вредных боссов. По сюжету, доктор Нео Кортекс призвал из Мультивселенной заклятых врагов Крэша и Коко: Нину Кортекс, Дингодила, доктора Эн-Джина, Лжекрэша, Лжекоко и многих других. Игрокам предстоит дать отпор всем этим душным негодяям.
Помимо одиночного сюжета, в игре присутствует асинхронная соревновательная система с другими игроками. За результатами можно следить с помощью онлайновой таблицы лидеров. Есть возможность вступать в команды и соревноваться с другими игроками в плане дальности дистанции и выносливости. За успехи предусматриваются трофеи.
На подобной механике строится весь игровой процесс. Собираем необходимые компоненты, изготовляем необходимое вещество, а затем идем разбираться с боссами и его приспешниками. Геймплей «Crash Bandicoot: со всех ног!» — это классические два стула. На одном — бегай, собирай, подожди, а на другом — занеси и проходи. Игровой процесс нудный и однообразный, новинка надоедает уже спустя 20-30 минут. Возможно, новинка кому-то придется по душе в сценарии занять себя на небольшой промежуток времени, во всех остальных случаях это очередной донатный проходняк.
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Ничего нового.