Недавно Sony анонсировала систему виртуальной реальности следующего поколения для PS5, а сегодня компания поделилась подробностями о новом контроллере. Его основная цель – подарить игрокам ощущение, будто они находятся внутри виртуального мира. Гаджет будет включать новые возможности беспроводного контроллера DualSense.
ДизайнДизайн новинки сразу же бросается в глаза: он похож на сферу, и благодаря этому игроки смогут легко и уверенно держать контроллер в руках с большой свободой действий. Двигать руками можно как угодно, и с учетом этого у разработчиков появится отличная возможность экспериментировать с игровым процессом. По словам Sony, держать новый контроллер очень удобно.
Возможности
- Адаптивные триггеры: у каждого из контроллеров для виртуальной реальности (для левой и правой руки) будут адаптивные триггеры с сопротивлением, как у контроллера DualSense. Те, кто играл на PS5, знают, как кнопки L2 и R2 реагируют на нажатие, когда вы, например, натягиваете тетиву лука и выпускаете стрелу. Такая механика сразу выводит ощущения от игры для виртуальной реальности на новый уровень.
- Тактильная отдача: каждая мелочь в игре будет подробно передаваться через тактильную отдачу нового контроллера. Путешествие по каменистым пустыням, кулачные бои – ощущения сильно отличаются, что лишь усиливает эффект визуальной и звуковой составляющей игры для виртуальной реальности.
- Система определения касаний: вы еще не успеете разместить пальцы на контроллере, а он уже знает, куда вы хотите их поставить. Это позволяет выполнять более естественные движения руками в игре.
- Отслеживание: внизу контроллера есть следящее устройство, которое передает сигнал новой гарнитуре виртуальной реальности.
- Кнопки действия и аналоговые джойстики: на контроллере для левой руки есть один аналоговый джойстик, кнопки «треугольник» и «квадрат», кнопка захвата (L1), кнопка выстрела (L2) и кнопка «Создать» (Create). На правом контроллере есть один аналоговый джойстик, кнопки «крест» и «круг», кнопка захвата (R1), кнопка выстрела (R2) и кнопка Options. С помощью кнопки захвата можно, к примеру, поднимать предметы в игре.
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