Сегодня Square Enix анонсировала несколько проектов для мобильных платформ. Компания работает над Just Cause, Hitman и Space Invaders, которые выйдут на iOS и Android.Just Cause Mobile — это бесплатная игра с одиночным и многопользовательским режимами. Игрокам предстоит встретиться со знакомыми героями, среди которых Рико Родригес и Анника Свенссон. Они будут раздавать задания, а основная задача — остановить группу наёмников под названием Darkwater. Что касается игрового процесса, разработчики обещают top-down шутер.Hitman Sniper Assassins расскажет совершенно новую историю. По словам разработчиков, игра станет эволюционным шагом вперед в жанре снайперских экшенов. Ожидается, что новинка выйдет в конце этого года.Square Enix объединилась с TAITO для создания мобильной игры Space Invaders с элементами дополненной реальности. Разработчики обещают переосмысленную серию в современном стиле. Компания поставила перед собой задачу вдохнуть свежую энергию в классическую игру с помощью новых технологий.