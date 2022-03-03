По данным китайских инсайдеров, компания Apple планирует выпустить новые версии iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Новинки получат ту же начинку и прежний дизайн, только цвет корпуса будет фиолетовым.
Уже сейчас на рендерах можно увидеть, какими будут iPhone 13 Pro и 13 Pro Max в фиолетовом цвете. У них чуть более тёмный и насыщенный оттенок, чем у фиолетовой модели iPhone 12.
Не исключено, что iPhone 13 Pro и 13 Pro Max в новом фиолетовом цвете будут анонсированы на презентации 8 марта. Там же, по слухам, будет представлен iPhone SE третьего поколения и iPad Air пятого поколения (оба с поддержкой 5G), а также новые модели MacBook. В Россию эти устройства, скорее всего, не будут поставляться из-за санкций.
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