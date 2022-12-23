Россия

Роскомнадзор хочет ввести уголовное наказание за торговлю персональными данными

Фархад

РКН

В ходе круглого стола Российского союза промышленников и предпринимателей замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер призвал ввести уголовную ответственность за торговлю личными данными.

Вагнер предложил сформулировать для операторов определённые критерии для предотвращения утечек, а также проработать механизмы сбора доказательств для привлечения виновных к ответственности в случае слива данных. Минцифры уже работает над внесением необходимых изменений в УК РФ.


«Надо решать проблему наказания комплексно, с привлечением органов, которые уполномочены проводить оперативно-разыскные мероприятия, чтобы сформулировать изменения и в Уголовный кодекс», — заявил замглавы Роскомнадзора.

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Коммерсант
Cсылки по теме:
В Совете Федерации раскрыли планы относительно YouTube — звучит тревожно
Госдума ограничит возможности Telegram в России
Российский аналог «Википедии» готов к запуску
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Что делать, если не работает и не открывается «Сбербанк Онлайн» на iPhone, Android или ПК
📲 Как установить на iPhone приложения, удаленные из App Store — «Сбербанк», «Альфа-банк», «Юла» и другие
В России замедлили интернет
Где найти обои с «эффектом глубины» для iOS 16? Вот пять коллекций

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+2936
kardigan
А пошто оно только сейчас хочет! ? Разве это не должно быть прописано в ук? Или это до сих пор считается так..-детскими шалостями?
час назад в 10:47
#
Dmitriy
+316
Dmitriy
Сливать просто так — норм. А вот торговать — низзя, это государственная задача....
час назад в 11:09
#
+45
pochaps
Опомнились бл*! Зае*али уже смс о вакансиях.
6 минут назад
#
Купить рекламу