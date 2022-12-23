Роскомнадзор хочет ввести уголовное наказание за торговлю персональными данными

В ходе круглого стола Российского союза промышленников и предпринимателей замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер призвал ввести уголовную ответственность за торговлю личными данными.Вагнер предложил сформулировать для операторов определённые критерии для предотвращения утечек, а также проработать механизмы сбора доказательств для привлечения виновных к ответственности в случае слива данных. Минцифры уже работает над внесением необходимых изменений в УК РФ.