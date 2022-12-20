Россия

Российский аналог «Википедии» готов к запуску

Фархад

Знания

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о сроках запуска российского аналога «Википедии» — портал под названием «Знания» начнёт функционировать в начале 2023 года.

В ведомстве отмечают, что полностью блокировать «Википедию» они не собираются, но намерены добиться приоритетных показов отечественного портала в поисковых выдачах.

На текущий момент база «Знаний» насчитывает более 100 000 статей. Для сравнения в русскоязычной «Википедии» размещены ~1,88 млн. материалов.

Знания
Знания


Одним из важных отличий от «Википедии» является заполнение специальной анкеты для написания статей на портале. Она включает в себя полное ФИО, звание, должность, область научных интересов и другие сведения.

Тестовая версия портала «Знания» уже доступна по этой ссылке.

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Источник:
РБК
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Комментарии

banditos
+90
banditos
Чёрт — хуже п….а;)
2 часа назад в 16:49
#
Konstantin Bulatnikov
+100
Konstantin Bulatnikov
Коту делать не чего он ........, так и эти. 😎😎😎
2 часа назад в 17:26
#
s_medik
+3198
s_medik
Странный сайт, ни одного поискового запроса не выдал.
час назад в 18:04
#
+836
Grealex
А вы что-то другого ожидали?
45 минут назад
#
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