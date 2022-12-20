Российский аналог «Википедии» готов к запуску

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о сроках запуска российского аналога «Википедии» — портал под названием «Знания» начнёт функционировать в начале 2023 года.В ведомстве отмечают, что полностью блокировать «Википедию» они не собираются, но намерены добиться приоритетных показов отечественного портала в поисковых выдачах.На текущий момент база «Знаний» насчитывает более 100 000 статей. Для сравнения в русскоязычной «Википедии» размещены ~1,88 млн. материалов.