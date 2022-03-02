Компания Apple подтвердила журналисту издания Buzzfeed, что продажи её устройств в России были приостановлены. Причина — ситуация вокруг конфликта России и Украины.
Apple указывает, что:
- На прошлой неделе были остановлены поставки продукции в Россию по всем экспортным каналам.
- Работа платёжного сервиса Apple Pay была ограничена (вероятно, для карт, выданных банками, которые попали под санкции и отключены от SWIFT).
- Ограничены некоторые другие сервисы (какие, не уточняется).
- Приложения RT News и Sputnik News больше недоступны в App Store за пределами России.
- В Apple Maps на территории Украины для безопасности жителей страны не отображаются пробки и аварии.
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Если добровольно, то шли бы они лесом с таким решением. Слишком смело они «выносят свой приговор, до решения суда».
А если правительство, то тут только понять и простить.
”Причина — ситуация вокруг конфликта России и Украины.”
В оригинальном сообщении говорится, что они следят за ситуацией и готовые оказывать гуманитарную поддержку. А так же приостановили поставки техники и ограничили часть сервисов.
А то что вы автор указал причиной — это его домыслы.
Сейчас многие торгаши тормозят отгрузку импортного сырья, техники, продуктов по причине нестабильного курса и нарушенной логистики. Именно эти 2 причины в текущих условиях являются основными для приостановки деятельности — не ясно как везти товар, не ясно как расплачиваться.
То что к этим причинам привел конфликт с Украиной — другой вопрос.
Но как бы то ни было, думаю причина прекращения продаж именно в санкциях.
В оригинальном сообщении говорится, что они следят за ситуацией и готовые оказывать гуманитарную поддержку. А так же приостановили поставки техники и ограничили часть сервисов.
А то что вы автор указал причиной — это его домыслы.
Сейчас многие торгаши тормозят отгрузку импортного сырья, техники, продуктов по причине нестабильного курса и нарушенной логистики. Именно эти 2 причины в текущих условиях являются основными для приостановки деятельности — не ясно как везти товар, не ясно как расплачиваться.
То что к этим причинам привел конфликт с Украиной — другой вопрос.
Осталось только все сервисы отключить.
Посмотрите алгоритм работы этих пэйев и там будет видно на каком звене тормозится все.
В воскресенье на заправлялся на азс и спокойно часами сберовской мастеркат расплатился, а через полчаса в ашане уже облом.
Стабильно только мир сейчас работает.
Теперь страдать будет и нормальные люди!