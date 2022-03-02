Компания Apple подтвердила журналисту издания Buzzfeed, что продажи её устройств в России были приостановлены. Причина — ситуация вокруг конфликта России и Украины.

Apple указывает, что:

  • На прошлой неделе были остановлены поставки продукции в Россию по всем экспортным каналам.
  • Работа платёжного сервиса Apple Pay была ограничена (вероятно, для карт, выданных банками, которые попали под санкции и отключены от SWIFT).
  • Ограничены некоторые другие сервисы (какие, не уточняется).
  • Приложения RT News и Sputnik News больше недоступны в App Store за пределами России.
  • В Apple Maps на территории Украины для безопасности жителей страны не отображаются пробки и аварии.
Оригинал заявления Apple



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Обновлено: У ВТБ, Сбера и Raiffeisen возникли сбои Обновлено: У ВТБ, Сбера и Raiffeisen возникли сбои

Хакеры объявили войну российскому правительству. Уже есть последствия Хакеры объявили войну российскому правительству. Уже есть последствия

Россию «отрежут» от поставок высоких технологий и банковских услуг из-за рубежа Россию «отрежут» от поставок высоких технологий и банковских услуг из-за рубежа