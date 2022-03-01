





США и Евросоюз применили санкции к нескольким банкам, в том числе частично к «Сберу». Ограничения могут распространяться на оплату с помощью Apple Pay или Google Pay, но у «Сбера» есть собственный аналог этих систем, без проблем работающий в России, — Sber Pay.Чтобы включить Sber Pay, нужно открыть на смартфоне мобильное приложение «Сбера», зайти в него и нажать на свою карту. Далее требуется нажать «Настройки», выбрать «Оплата телефоном Sber Pay» и подключить карту. Процесс подключения займёт несколько минут.Sber Pay можно установить в качестве основного приложения для бесконтактных платежей. Как правило, в Android это можно сделать через системные настройки в разделе NFC.Sber Pay создаёт виртуальную карту, она привязана к тому же счёту, что и основная. В приложении можно посмотреть последние четыре цифры карты, если это потребуется. Sber Pay работает только на смартфонах с NFC. На некоторых моделях при оплате потребуется разблокировать экран, иначе платёж не пройдёт.