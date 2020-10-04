В ночь с субботы на воскресенье пользователи Telegram испытывали трудности с доступом к мессенджеру. Павел Дуров прокомментировал ситуацию.
Сбои начались около полуночи по московскому времени и продолжались на протяжении нескольких часов. По данным сайта Downdetector, чаще всего на проблемы с работой Telegram жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга, Беларуси, Украины, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции, Венгрии и Турции.
В своем Telegram-канале создатель мессенджера Павел Дуров рассказал о подробностях и причинах сбоев. По его словам, пользователей приложения для iOS могло «выбросить» из учетной записи. Им потребуется перелогиниться. Ошибка исправлена и обновление приложения находится на проверке в App Store.
Помимо этого, Павел Дуров сообщил о еженедельном росте Telegram, который составил 10 миллионов новых пользователей. Таким образом это могло стать причиной сбоя. Дуров также добавил, чтобы избежать подобных ситуаций, они постоянно масштабируют свою сетевую инфраструктуру и улучшают программное обеспечение.
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На мой вопрос по работе приложения, отправленный еще весной, ответа так и не пришло)))))
Всем понятно, что Белоруссия по-белорусски — Белорусь, поэтому и в тексте пишем «Белорусь». Тогда зачем «Дойчлад» Германией назвали? А «Магяарорсзег» — Венгрией? «Ээсти» — Эстонией?...
Надо с самого начала выбрать язык статьи: например, русский или, например, суржик. Этим языком и пользоваться от начала и до конца.
«...Жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга, Белорусии, Украины, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции, Венгрии и Турции» — это по-русски.
А можно так: «...Белоруси, Украини, Дойчланда, Италии, Ээстии, Латвии, Франсии, Магяарорсзега и Тюркьи...» — тоже ничего, по-своему интересно... Правда, к русскому языку это отношения не имеет...
Ещё раз: никого обидеть не хотел! Выбирайте язык, его и придерживайтесь... Зачем смешивать?