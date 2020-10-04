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В ночь с субботы на воскресенье пользователи Telegram испытывали трудности с доступом к мессенджеру. Павел Дуров прокомментировал ситуацию.

Сбои начались около полуночи по московскому времени и продолжались на протяжении нескольких часов. По данным сайта Downdetector, чаще всего на проблемы с работой Telegram жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга, Беларуси, Украины, Германии, Италии, Эстонии, Латвии, Франции, Венгрии и Турции.

Карта сбоев Telegram

В своем Telegram-канале создатель мессенджера Павел Дуров рассказал о подробностях и причинах сбоев. По его словам, пользователей приложения для iOS могло «выбросить» из учетной записи. Им потребуется перелогиниться. Ошибка исправлена и обновление приложения находится на проверке в App Store.

Помимо этого, Павел Дуров сообщил о еженедельном росте Telegram, который составил 10 миллионов новых пользователей. Таким образом это могло стать причиной сбоя. Дуров также добавил, чтобы избежать подобных ситуаций, они постоянно масштабируют свою сетевую инфраструктуру и улучшают программное обеспечение.


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