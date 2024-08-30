Роскомнадзор отнимает последний шанс на быстрый YouTube

РКН потребовал от провайдеров перестать заниматься ускорением сервиса.
Ранее стало известно, что часть провайдеров начали самостоятельно обходить способы замедления YouTube Роскомнадзором, объясняя это тем, что видеохостинг не является официально запрещенным в России.
Теперь, согласно разосланному письму, операторы должны отказаться от таких технологий, чтобы обеспечить возможность «незамедлительно ограничивать доступ к упомянутым информации или информационным ресурсам». Также провайдеров обязали отчитаться о принятых мерах до 2 сентября 2024 года.
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Как считает глава ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко, операторы не влияют на работу технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), поскольку оборудование физически не находится под их управлением. При в уведомлении РКН основания для замедления доступа к YouTube так и не указаны, как и дата отправления письма.
По словам топ-менеджера одного из операторов связи, обходившие замедление, скорее всего, не станут признавать этого. А отчеты перед РКН со стороны других компаний будут лишь формальностью.