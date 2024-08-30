Роскомнадзор отнимает последний шанс на быстрый YouTube

Артем
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РКН потребовал от провайдеров перестать заниматься ускорением сервиса.

Ранее стало известно, что часть провайдеров начали самостоятельно обходить способы замедления YouTube Роскомнадзором, объясняя это тем, что видеохостинг не является официально запрещенным в России.

Теперь, согласно разосланному письму, операторы должны отказаться от таких технологий, чтобы обеспечить возможность «незамедлительно ограничивать доступ к упомянутым информации или информационным ресурсам». Также провайдеров обязали отчитаться о принятых мерах до 2 сентября 2024 года.

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Как считает глава ассоциации «Ростелесеть» Олег Грищенко, операторы не влияют на работу технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), поскольку оборудование физически не находится под их управлением. При в уведомлении РКН основания для замедления доступа к YouTube так и не указаны, как и дата отправления письма.

По словам топ-менеджера одного из операторов связи, обходившие замедление, скорее всего, не станут признавать этого. А отчеты перед РКН со стороны других компаний будут лишь формальностью.
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Pavel Nikiforov
+716
Pavel Nikiforov
я вообще не понимаю почему все пляшут под дудку этого долбанного ркн?!
они кто? НАДЗОР! орган, который только смотрит и может выдать ПРЕДПИСАНИЕ и не более.
чтобы что-то ограничить нужно судебное решение. те выявив некие нарушение этот надзорный орган должен выдать некое предписание на их устранение, либо подать исковое заявление в суд по факту нарушений. и только по решению суда могут вводиться ограничения.у нас же получается, что это надзорный орган постоянно прыгает выше головы.
Сегодня в 08:47
#
tellurian
+1723
tellurian Pavel Nikiforov
Вот бы кто-то из операторов или группа операторов подали иск к ркн за замедление и тогда чтобы делали всё официально.
Сегодня в 08:55
#
+53
pochaps Pavel Nikiforov
К сожалению название организации не всегда отражает ее полномочия. И у них есть полномочия по принятию мер по ограничению доступа к ресурсам. Другое дело на каких основаниях они так делают без внесения ресурса в список запрета.
Сегодня в 08:59
#
+14
люмпен2 Pavel Nikiforov
Это орган исполнительной власти в своей сфере (в цифре) и как это водится может иметь правомочность выносить те или иные решения и требования. Даже штрафовать может, прикинь (см. КоАП). Их решения можно оспаривать в арбитраже.
Сегодня в 09:04
#
YABLOKOFON
+275
YABLOKOFON Pavel Nikiforov
Раньше так и было потом установили тспу, а потом придумали закон и дали полный карт-бланш на управление интернетом и вот уже без суда и следствия они просто банят все что им не нравится
Сегодня в 09:20
#
tellurian
+1723
tellurian YABLOKOFON
Верон. Как раз ТСПУ принадлежит РКН и они делают что хотят :(((
Сегодня в 09:43
#

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