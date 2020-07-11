Роскомнадзор снял блокировку с сервиса для публикации статей Telegraph от разработчиков Telegram. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса ведомства для проверки наличия блокировок.
Сайт Telegraph уже стал доступен без инструментов для обхода блокировок пользователям крупных провайдеров. Сервис был запущен в конце 2016 года, он позволяет публиковать материалы с текстом, изображениями и видео. Созданные в Telegraph статьи поддерживают функцию предпросмотра Instant View, с помощью которой они открываются прямо в мессенджере без необходимости перехода в браузер.
Сервис был заблокирован в конце 2018 года, спустя некоторое время после начала блокировки Telegram. В начале этого лета Роскомнадзор официально объявил о прекращении блокировок мессенджера.
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