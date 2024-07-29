Роскомнадзор возьмет российский интернет под контроль

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Достаточно согласования с Генпрокуратурой и ФСБ и неугодный контент исчезнет. Раньше такое допускалось только в чрезвычайных случаях.О внесении новых поправок рассказал ТАСС. Роскомнадзор (РКН) получит право управлять сетями связи на основании требования генпрокурора и его заместителей для удаления запрещенной информации. Меру уже одобрили в Госдуме.Требование Генпрокуратуры может быть вынесено в случае выявления массового или неоднократного распространения в интернете запрещенной информации.РКН должен будет незамедлительно приступить к управлению сетью путем управления техническими средствами противодействия угрозам или путем передачи обязательных к выполнению указаний операторам связи, владельцам технологических сетей связи, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих границу РФ.При этом Роскомнадзор будет обязан информировать операторов и владельцев сетей об осуществлении управления сетью связи. Согласно поправкам, порядок и сроки реагирования на требование генпрокурора будет утверждаться Роскомнадзором по согласованию с Генпрокуратурой и ФСБ.Кроме того, предлагается обязать провайдеров предоставлять в Роскомнадзор информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете на территории РФ. Срок, порядок, состав и формат передачи информации будет определяться Роскомнадзором.По действующему законодательству РКН имеет право управлять сетями связи в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, а также в случае возникновения угроз интернету в России.