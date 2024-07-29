Роскомнадзор возьмет российский интернет под контроль

Артем
7ie76eie7.png

Достаточно согласования с Генпрокуратурой и ФСБ и неугодный контент исчезнет. Раньше такое допускалось только в чрезвычайных случаях.

О внесении новых поправок рассказал ТАСС. Роскомнадзор (РКН) получит право управлять сетями связи на основании требования генпрокурора и его заместителей для удаления запрещенной информации. Меру уже одобрили в Госдуме.

Требование Генпрокуратуры может быть вынесено в случае выявления массового или неоднократного распространения в интернете запрещенной информации. 

РКН должен будет незамедлительно приступить к управлению сетью путем управления техническими средствами противодействия угрозам или путем передачи обязательных к выполнению указаний операторам связи, владельцам технологических сетей связи, точек обмена трафиком, линий связи, пересекающих границу РФ.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

При этом Роскомнадзор будет обязан информировать операторов и владельцев сетей об осуществлении управления сетью связи. Согласно поправкам, порядок и сроки реагирования на требование генпрокурора будет утверждаться Роскомнадзором по согласованию с Генпрокуратурой и ФСБ.

Кроме того, предлагается обязать провайдеров предоставлять в Роскомнадзор информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете на территории РФ. Срок, порядок, состав и формат передачи информации будет определяться Роскомнадзором. 

По действующему законодательству РКН имеет право управлять сетями связи в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, а также в случае возникновения угроз интернету в России.
-3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
ТАСС
Cсылки по теме:
Названы районы Петербурга, где теперь запрещено парковать самокаты
В App Store появилось фейковое приложение «Т-Банка». Не ставьте, оно всё украдёт
Владельцев каналов на YouTube и в Telegram заставят регистрироваться в Роскомнадзоре

Рекомендации

Рекомендации

iOS 17.5 добавляет на iPhone совершенно новый режим работы
Абоненты МТС заметили странные списания. Деньги возвращают, но с трудом
Власти придумали хитрый способ пересадить россиян с Google на «Яндекс»
В WhatsApp замечена новая удобная кнопка. Такой нет даже в Telegram

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+827
Eredy
17.6 вышла
36 минут назад
#
YABLOKOFON
+257
YABLOKOFON
Все ближе и ближе к цифровому гулагу верной дорогой идём товарищи
8 минут назад
#