В App Store появилось фейковое приложение «Т-Банка». Не ставьте, оно всё украдёт

Александр
В магазине приложений Apple App Store замечено приложение «T Банк: Project Flow». Оно замаскировано под «Т-Банк» и обладает признаками мошеннического.

Часть отзывов накрученные, а в тех, что оставлены реальными пользователями, написано, что приложение опасное, поскольку может красть деньги (например, предлагать оформить подписку за доступ к определённым возможностям). Оно уже выбилось в топ утилит, поэтому очевидно, что довольно большое количество пользователей установили его и рискуют потерять свои деньги.



«Т-Банк» (экс-«Тинькофф») не может самостоятельно опубликовать своё приложение в App Store, поскольку, как и многие другие российские банки, находится под санкциями в США и Евросоюзе. Тем не менее, иногда он прилагает усилия и размещает его под разными названиями от имени посторонних разработчиков. Так же поступают «Сбер», «Альфа-банк» и ВТБ, что создаёт дополнительные риски, ведь пользователи начинают путаться и не понимают, где настоящее приложение, а где фейковое.

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Комментарии

samOsebe
+574
samOsebe
вчера проверено: заходим с компа на сайт тинька. там скачиваем ИХ утилиту и с её помощью устанавливаем в айфон рабочий официальный клиент тинька.
Вчера в 17:14
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