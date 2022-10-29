Роскомнадзор заблокировал домен коротких ссылок Telegram [ОБНОВЛЕНО]
Артем Фунтиков —
В реестре регулятора уже появилась соответствующая страница.
Домен коротких ссылок Telegram — t.me — заблокирован в России, следует из данных сервиса Роскомнадзора проверки ограничения доступа к сайтам. Решение принято на основании требования Генпрокуратуры от 29 октября 2022 года.
Поводом для внесения адреса в реестр стала статья 15.3 ФЗ от 27.07.2006 №149-ФЗ (https://blocklist.rkn.gov.ru/article15-), которая подразумевает собой ограничение доступа к сайтам с информацией, содержащей призывы к массовым беспорядкам или участию в них, а также к осуществлению экстремистской деятельности.
В связи с чем были приняты меры на данный момент неизвестно.
ОБНОВЛЕНО
Роскомнадзор прокомментировал ситуацию:
«В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram, сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена.»
По данным Роскомсвободы домен t.me заблокировали из-за трех публикаций, которые содержали информацию, запрещенную к распространению на территории Российской Федерации.
ОБНОВЛЕНО
Роскомнадзор разблокировал домен t.me ранее внесенный в реестр запрещенных.
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