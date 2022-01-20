В связи с этим, регулятор выпустил доклад, в котором предлагает запретить любую деятельность связанную с криптовалютой. В список входит: майнинг, выпуск, обращение и обмен, в том числе биткойна, любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками на территории Российской Федерации.







Федеральная служба безопасности убедила главу Центробанка РФ поддержать полный запрет оборота криптовалют на территории России.Такие меры рассматриваются из-за растущего оборота финансов в сторону оппозиции и СМИ, являющиеся иностранными агентами. На данный момент насчитывается 17 миллионов криптокошельков, что оценивается примерно в 7 триллионов рублей.Эльвира Набиуллина — глава ЦБ РФ считает, что криптовалюты часто используются для нелегальных операций криминального характера, и выступает против использования подобного рода активов, предлагая ограничить финансовую инфраструктуру от использования подобных действий.Ранее, согласно законам РФ, покупка «цифровой валюты» не была запрещена. Незаконным являлся ее выпуск на отечественных площадках или использование как средство оплаты. Но в связи с текущими событиями ситуация может резко поменяться.Наиболее лояльное отношение к криптовалюте проявляет Швеция, США, и ряд стран евросоюза, где оборот активов регулируется властями и соблюдаются нормы антиотмывочного законодательства. В Китае любые операции с «цифровой валютой» запрещенены, в том числе и майнинг.