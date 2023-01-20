Россияне массово уходят из онлайн-кинотеатров. Причины разные

Высокая стоимость подписки стала причиной отказа зрителей от просмотра фильмов по подписке. 25% пользователей планируют покинуть платные сервисы.Об этом сообщает «Коммерсант». Опрос проводился среди пользователей крупных городов. Из 700 участников отказаться от легального контента планируют четверть. Причина не только в отсутствии зарубежных новинок. Из тех, кто собирается отказаться от сервисов, 44% называют основной причиной высокую цену, 32% пришли только за конкретным сериалом, 11% получили подписку в подарок, еще 10% не устраивает подборка контента, 3% заявили о низком качестве сервиса.По итогам прошедшего года библиотеки онлайн-кинотеатров сократились в среднем на 10%, а альтернативный контент, закупаемый вместо голливудских фильмов и сериалов, не всегда привлекает клиентов. Сами российские стриминги надеются избежать оттока аудитории за счет фильмов и сериалов собственного производства.