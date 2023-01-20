Россияне массово уходят из онлайн-кинотеатров. Причины разные

Артем
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Высокая стоимость подписки стала причиной отказа зрителей от просмотра фильмов по подписке. 25% пользователей планируют покинуть платные сервисы. 

Об этом сообщает «Коммерсант». Опрос проводился среди пользователей крупных городов. Из 700 участников отказаться от легального контента планируют четверть. Причина не только в отсутствии зарубежных новинок. Из тех, кто собирается отказаться от сервисов, 44% называют основной причиной высокую цену, 32% пришли только за конкретным сериалом, 11% получили подписку в подарок, еще 10% не устраивает подборка контента, 3% заявили о низком качестве сервиса.

По итогам прошедшего года библиотеки онлайн-кинотеатров сократились в среднем на 10%, а альтернативный контент, закупаемый вместо голливудских фильмов и сериалов, не всегда привлекает клиентов. Сами российские стриминги надеются избежать оттока аудитории за счет фильмов и сериалов собственного производства.
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Источник:
Коммерсант
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Комментарии

Konstantin Bulatnikov
+138
Konstantin Bulatnikov
Провайдер Билайн бесплатно дал свой сервис, теле2 тоже подарила подписку на wink. Плюс есть ivi (им пользуется девушка). Но нормальных фильмов там мало.
Как итог хожу на rutracker и кинозал....
час назад в 09:37
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Вася Вотафаков
+5440
Вася Вотафаков
Не реклама Кинопоиска, но всегда нахожу что посмотреть. 😁
час назад в 09:49
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Konstantin Bulatnikov
+138
Konstantin Bulatnikov Вася Вотафаков
Давали мне подписку на 60 дней, на кинопоиск к сожалению не лучше других.
К примеру на ivi много очень старых фильмов в том числе СССР и это его плюс. Но после 24 февраля новинок мало, сериалы в своей массе Турецкие и подобные....
Но подписка на этот иви мне обошлась на халяву. Покупать бы не стал....
51 минуту назад
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s_medik
+3229
s_medik Konstantin Bulatnikov
Можно же смотреть не новинки.
На том же Кинопоиске сотни отличных фильмов и сериалов, у меня в подборке «Буду смотреть» более 300 фильмов и сериалов, половина сейчас доступна для просмотра, осталось только время на них найти)
36 минут назад
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Вася Вотафаков
+5440
Вася Вотафаков s_medik
Аналогично. Много добавил в избранное. Подписка обошлась копейки. Косарь вроде за год. Плюс Яндекс диск +100 гигов и безлимит на не только фото но и видео.
6 минут назад
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Вася Вотафаков
+5440
Вася Вотафаков Konstantin Bulatnikov
На Иви думал подписаться. Но там итак полно хороших бесплатных фильмов которые с удовольствием смотрим. Причем не американские а различных других стран.
5 минут назад
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