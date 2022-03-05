





Apple приостановила свою деятельность в РФ. Россияне считают действия противоправными и угрожают компании судом.Как заверяет источник, из-за санкций россияне могут сдать технику в ремонт или оформить возврат. «Общественная потребительская инициатива» требует ареста счетов и всех оставшихся запасов техники у официального импортера «Эппл Рус», пока обслуживание не возобновится.Согласно российскому законодательству, компании не имеют права уходить с рынка и отказаться от обязательств которые гарантировали при продаже товара.Apple не давали официальных комментариев по поводу дальнейшей работы в России. Одна из компаний-партнеров попыталась успокоить пользователей. Apple Pay и AppStore по-прежнему доступен россиянам, кроме карт банков которые попали под санкции. Гарантийное обслуживание и техподдержка также работают в штатном режиме.Привлечь Apple к ответственности не так-то просто из-за нескольких моментов. Все магазины принадлежат партнерам, рабочие офисы взяты в аренду, а счета простаивают из-за прекращения поставок.Специалисты по защите прав потребителей считают, что сложно понять будет ли дело выигрышным. Для более точных прогнозов следует изучить условия международного законодательства. Кроме того, Apple зарегистрирована на российское юридическое лицо и спонсируется финансами из-за рубежа.