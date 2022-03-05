Apple составила новое обращение к Конгрессу США, в котором приводит доводы в пользу закрытости магазина App Store. Об этом сообщает зарубежное агентство Reuters.
Ранее Apple обвинили в том, что она преувеличивает опасность и серьезность открытия своей iOS и iPadOS для непроверенных приложений. Американский критик и эксперт по компьютерной безопасности Брюс Шнайдер раскритиковал позицию Apple и назвал её опасения необоснованными и преувеличенными. По его мнению, если разрешить пользователям устанавливать приложения из сторонних источников, в обход App Store, то ничего критичного не случится.
Apple обстоятельно опровергла такие обвинения в новом открытом письме к Конгрессу США. Компания пояснила, что в современной реальности метод грубого взлома или использования уязвимостей уходит в прошлое. Сейчас злоумышленники всё чаще используют социальную инженерию, чтобы заставить пользователя установить вредоносное приложение на свое устройство и открыть к нему доступ. А строгая проверка софта в App Store «создает высокий барьер против наиболее распространенных мошеннических действий, используемых для распространения вредоносных программ».
В заключение Apple написала: имеется достаточно доказательств того, что магазины приложений, проверяющие софт достаточно строго, являются ключевым вектором защиты от вредоносного ПО. Именно поэтому компания не хочет открывать на iOS и iPadOS возможность устанавливать приложения мимо App Store.
Ранее мы рассказали, как установить неподдерживаемые приложения на старый iPhone или iPad. А еще объяснили, как сменить страну обслуживания в Apple ID и зачем это нужно.
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