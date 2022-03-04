Apple

Информационная лента перенасыщена из-за напряженной политической обстановки. В связи с этим очень тяжело отличать реальную информацию от фейков. Вокруг Apple сейчас довольно много противоречивой информации, которая не соответствует реальности, поэтому мы проанализировали ситуацию и подготовили ответы на главные вопросы.

Что с Apple в России сейчас

Возможно, вам попадались на глаза новости, что Apple покидает Россию. Это не так. Вы могли видеть, что официальный интернет-магазин «на данный момент закрыт». Это никак не связано с уходом компании с рынка РФ.

Apple Store

Всё дело в отсутствии товара. Россия и Европа закрыли авиасообщение, поэтому новые iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AirPods физически не могут попасть к нам на виртуальные полки. Товары начнут поступать сразу после открытия логистических каналов.

Что с Apple Pay в России сейчас

Некоторые СМИ, каналы и паблики написали о блокировке сервиса на территории РФ. Непонятно, откуда могла взяться такая интерпретация, если в официальном заявлении Apple использовалось слово «limited». Переводя на русский язык, это означает, что сервис был ограничен, но продолжает работать.

А если подробнее? Apple — международная компания, она вынуждена подчиняться законодательствам своей страны и стран, в которых ведет свою деятельность. Под блокирующие санкции попали банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Это означает, что их карты не могут использоваться для оплаты в Apple Pay. Это также работает и в другую сторону. Сейчас поясним.

Apple Pay

Проблемы с оплатой могут наблюдаться в таком сценарии. К примеру, вы хотите оплатить покупки с помощью Apple Pay и карты банка Тинькофф, который не под санкциями, а в супермаркете для приема платежей используется терминал подсанкционного ВТБ — в таком случае оплата не пройдет. Поэтому пока рекомендуем на всякий случай иметь под рукой пластиковую карту вашего банка.

Что с гарантийным обслуживанием Apple в России

Компания в обычном режиме продолжает исполнять свои гарантийные обязательства. Авторизованные сервисные центры принимают технику Apple для гарантийного обслуживания без каких-либо ограничений.

Что будет с Apple дальше

Компания назначила на 8 марта мероприятие с презентацией новых устройств. Обо всех новинках весеннего ивента вы узнаете со страниц нашего сайта в привычном режиме. В любом случае мы будем надеяться на стабилизацию в большой политике, которая непосредственно влияет на логистику и ценообразование.


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