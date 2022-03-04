Информационная лента перенасыщена из-за напряженной политической обстановки. В связи с этим очень тяжело отличать реальную информацию от фейков. Вокруг Apple сейчас довольно много противоречивой информации, которая не соответствует реальности, поэтому мы проанализировали ситуацию и подготовили ответы на главные вопросы.
Что с Apple в России сейчасВозможно, вам попадались на глаза новости, что Apple покидает Россию. Это не так. Вы могли видеть, что официальный интернет-магазин «на данный момент закрыт». Это никак не связано с уходом компании с рынка РФ.
Всё дело в отсутствии товара. Россия и Европа закрыли авиасообщение, поэтому новые iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AirPods физически не могут попасть к нам на виртуальные полки. Товары начнут поступать сразу после открытия логистических каналов.
Что с Apple Pay в России сейчасНекоторые СМИ, каналы и паблики написали о блокировке сервиса на территории РФ. Непонятно, откуда могла взяться такая интерпретация, если в официальном заявлении Apple использовалось слово «limited». Переводя на русский язык, это означает, что сервис был ограничен, но продолжает работать.
А если подробнее? Apple — международная компания, она вынуждена подчиняться законодательствам своей страны и стран, в которых ведет свою деятельность. Под блокирующие санкции попали банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Это означает, что их карты не могут использоваться для оплаты в Apple Pay. Это также работает и в другую сторону. Сейчас поясним.
Проблемы с оплатой могут наблюдаться в таком сценарии. К примеру, вы хотите оплатить покупки с помощью Apple Pay и карты банка Тинькофф, который не под санкциями, а в супермаркете для приема платежей используется терминал подсанкционного ВТБ — в таком случае оплата не пройдет. Поэтому пока рекомендуем на всякий случай иметь под рукой пластиковую карту вашего банка.
Что с гарантийным обслуживанием Apple в РоссииКомпания в обычном режиме продолжает исполнять свои гарантийные обязательства. Авторизованные сервисные центры принимают технику Apple для гарантийного обслуживания без каких-либо ограничений.
Что будет с Apple дальшеКомпания назначила на 8 марта мероприятие с презентацией новых устройств. Обо всех новинках весеннего ивента вы узнаете со страниц нашего сайта в привычном режиме. В любом случае мы будем надеяться на стабилизацию в большой политике, которая непосредственно влияет на логистику и ценообразование.
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Многие компании из-за курсов и логистики вынуждены были приостановить работу. Надо внимательно читать про причины.
Зачем Вы транслируете непроверенную информацию?!
Apple прекратила отгрузки всем ритейлерам, товар то у неё в России как раз есть