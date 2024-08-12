Россияне начали действовать на фоне «деградации» YouTube

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Клиенты массово расторгают договоры из-за тормозов и недоступности к сервису, сообщает «Коммерсантъ».Абоненты свыше 135 региональных операторов связи начали разрывать с компаниями договоры из-за проблем с работой YouTube и Google-сервисов. Пользователи винят компании в том, что видеохостинг не работает через «домашнюю сеть», однако у абонентов же мобильной связи доступ сохраняется.Президент «Ростелесетей» Олег Грищенко сообщает, что жалобы на расторжение договоров подали около 100 операторов, а недовольство пользователей достигло нескольких тысяч.По мнению ассоциации, подобная ситуация сложилась из-за «отсутствия официальных заявлений в СМИ и опубликованных нормативно-правовых актов по указанной проблеме». Так операторы не могут разъяснить пользователям причины замедления.«Ростелесеть» обратилась в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой предоставить официальное публичное разъяснение, а также принять меры по распространению официальной информации о причинах замедления скорости работы YouTube и «провести компетентные работы по выявлению причин неравномерной его деградации и поисковой системы Google у разных операторов, несмотря на связанность работы этих сетей».