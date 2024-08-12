Россияне начали действовать на фоне «деградации» YouTube

Артем
фукнфукнфукрф.png

Клиенты массово расторгают договоры из-за тормозов и недоступности к сервису, сообщает «Коммерсантъ».

Абоненты свыше 135 региональных операторов связи начали разрывать с компаниями договоры из-за проблем с работой YouTube и Google-сервисов. Пользователи винят компании в том, что видеохостинг не работает через «домашнюю сеть», однако у абонентов же мобильной связи доступ сохраняется. 

Президент «Ростелесетей» Олег Грищенко сообщает, что жалобы на расторжение договоров подали около 100 операторов, а недовольство пользователей достигло нескольких тысяч.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

По мнению ассоциации, подобная ситуация сложилась из-за «отсутствия официальных заявлений в СМИ и опубликованных нормативно-правовых актов по указанной проблеме». Так операторы не могут разъяснить пользователям причины замедления. 

«Ростелесеть» обратилась в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой предоставить официальное публичное разъяснение, а также принять меры по распространению официальной информации о причинах замедления скорости работы YouTube и «провести компетентные работы по выявлению причин неравномерной его деградации и поисковой системы Google у разных операторов, несмотря на связанность работы этих сетей».
20
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
YouTube обещает вернуть россиянам быструю загрузку роликов в 4К (обновлено)
Rutube исчез из App Store
Роскомнадзор ищет серверы YouTube. Догадайтесь, зачем

Рекомендации

Рекомендации

МТС повысил цены посреди месяца. И заблокировал пользователей за неуплату
В России появится новая платёжная система? Название уже есть — Papayya
Для старых и новых часов Galaxy Watch выходит масштабное обновление One UI
Мошенники научились быстро и эффективно обчищать пользователей OZON и Wildberries

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

EDD
+410
EDD
Начали действовать??? Самим то не смешно? Обиделись и расторгли договора. А "начали действовать" — это вышли на улицы. А так, это называется "назло себе отморожу уши".
Сегодня в 10:16
#
stuff
+14
stuff
С впн ютуб работает в 4к лучше чем без впн 😂😂 вообще изи
Сегодня в 10:22
#
tellurian
+1653
tellurian stuff
У меня нет 4к. Так как в учётке регион Россия.
Сегодня в 10:25
#
tellurian
+1653
tellurian
Так почти у всех провайдеров шпд не работает. Смысл переходить?
Тут скорее народ стал активнее использовать мобильную сеть, так как там работает. Пока 🙃
Я на пк и планшете использую впн. Смотрю теперь с рекламой.
Впн можно скачать в иностранном магазине. Благо учетки есть или создать не сложно.
Сегодня в 10:23
#
Вася Вотафаков
+5945
Вася Вотафаков tellurian
Разве впн как то влияет на ютуб? Пробовал до этого. Изменений нет. Ютуб не работает на ПК. Использовал браусек. Может другой надо ?
Сегодня в 10:45
#
+944
hate_u tellurian
Нарушаете прямо сейчас )
2 часа назад в 11:02
#
tellurian
+1653
tellurian hate_u
Я не указываю название ван. А второй способ не попадает под нарушение.кмк 😎
2 часа назад в 11:24
#
+944
hate_u tellurian
Достаточно даже одного пункта
«Наличие информации, побуждающей к использованию способов и методов обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации, в том числе путем описания преимуществ их использования, или информации, одобряющей или оправдывающей их использование.»
А у малолетних минусаторов просто нет чувства юмора.
часов назад в 12:51
#
+41
Bykolev hate_u
YouTube на текущий момент отсутствует в списке ресурсов, доступ к которым ограничен в РФ (пока только исподтишка действуют), поэтому огласка способов для доступа к нему не является нарушением.
38 минут назад
#