Rutube исчез из App Store

Сервис считает, что причиной стали западные санкции.
Российский аналог YouTube больше не доступен в цифровом магазине приложений Apple. На это обратили внимание пользователи, а также написал официальный Telegram-канал Rutube.
«Всё последнее время мы возглавляли рейтинг по скачиваниям приложения в App Store, но сейчас вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений App Store. Это стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднён доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение», — говориться в сообщении.
Реальная причина удаления Rutube для iOS на данный момент неизвестна. Впрочем, такое уже случалось — в июне этого года приложение исчезалоиз App Store, но под конец месяца возвращалось.
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Если вы уже устанавливали приложение, вернуть его можно восстановить через программу iMazing, просто следуйте нашей пошаговой инструкции. Аналогичным способом можно сохранить приложения «про запас» и не переживать из-за их удаления.