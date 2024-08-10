Rutube исчез из App Store

Артем
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Сервис считает, что причиной стали западные санкции.

Российский аналог YouTube больше не доступен в цифровом магазине приложений Apple. На это обратили внимание пользователи, а также написал официальный Telegram-канал Rutube. 

«Всё последнее время мы возглавляли рейтинг по скачиваниям приложения в App Store, но сейчас вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений App Store. Это стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднён доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение», — говориться в сообщении.

  Реальная причина удаления Rutube для iOS на данный момент неизвестна. Впрочем, такое уже случалось — в июне этого года приложение исчезалоиз App Store, но под конец месяца возвращалось.

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Если вы уже устанавливали приложение, вернуть его можно восстановить через программу iMazing, просто следуйте нашей пошаговой инструкции. Аналогичным способом можно сохранить приложения «про запас» и не переживать из-за их удаления.
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Источник:
Telegram
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Комментарии

+41
olegvl2
Это хорошо😀
2 часа назад в 12:00
#
+862
amabilis1977
Imazing платная, про запас можно и нужно сохранять, только с выходом новых IOS, бывает старые проги уже не поддерживаются
2 часа назад в 12:03
#
YABLOKOFON
+289
YABLOKOFON
Туда им и дорога ))
час назад в 12:59
#
+5
norampagepls
Он раньше скачан был, так что пофиг.  петухи просто, ненадежная контора. Фиг знает, что еще с яблочными сервисами и вообще с экосистемой  будет. Может и отключат.
час назад в 13:00
#
tellurian
+1637
tellurian norampagepls
Так смените платформу. Для чего пользуетесь?
час назад в 13:02
#
+349
d’Autriche norampagepls
Можешь пожаловаться в Спортлото
42 минуты назад
#
tellurian
+1637
tellurian
Не сильно много кто расстроится.
Не скачивал и не планировал.
час назад в 13:01
#
kardigan
+3696
kardigan tellurian
А зря! В будущем очень пригодится!😀
7 минут назад
#
tellurian
+1637
tellurian kardigan
Для меня там нет ничего
минуту назад
#
+349
d’Autriche
«возглавляли рейтинг по скачиваниям». Снизу, разве что
43 минуты назад
#