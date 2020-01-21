Сервис по поиску работы и сотрудников Superjob провел опрос среди пользователей, в рамках которого стало известно отношение россиян к включению киберспортивных дисциплин в программу Олимпийских игр. Кроме того, родители несовершеннолетних детей рассказали о своем желании отдать ребенка заниматься киберспортом.



На тему включения киберспорта в программу Олимпиады высказались 1600 респондентов из 342 населенных пунктов России. Идею поддержал каждый пятый опрошенный (19%), в то время, как 52% выступили против. Активнее за включение киберспорта в перечень олимпийских дисциплин выступили мужчины — 23%. Самая большая поддержка у киберспортивных дисциплин среди молодежи: 32% поддерживают (возраст до 24 лет) и всего 10% среди тех, кому более 45 лет.



Среди 5000 опрошенных родителей несовершеннолетних детей 1% ответил, что их ребенок уже занимается киберспортом. 15% респондентов планирует отдать своего ребенка в киберспорт. Наиболее популярными кибеспортивными дисциплинами среди родителей стали Counter Strike и FIFA (по 22%), StarCraft (19%) и Dota (17%).





