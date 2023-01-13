Российская ОС «Аврора» не получит 22 миллиарда рублей на развитие

Пункт о финансирование отечественной операционной системы исчез из программы цифровой трансформации. Об этом сообщает «Коммерсант».По словам источника часть денег планировалось потратить на совместимость программ с новой мобильной ОС «Аврора», а также на развитие собственного магазина с приложениями. На выполнение задачи должно было уйти 22 миллиарда рублей, а на адаптацию — 2 года. По мнению разработчика промышленного ПО компании Factory5 Дениса Касимова, запрашиваемая сумма слишком велика, а поставленные сроки наоборот малы — понадобится 3-4 года. Кроме того, на создание смартфонов и планшетов на ОС «Аврора» потребуется около 7 лет.Власти по прежнему рассчитывают запустить в России новую мобильную ОС на базе Android, а «Аврору» использовать в госсекторе. Владеющий ей «Ростелеком» обещает развивать ОС за свой счет.