





Несмотря на то, что компания Microsoft перестала поддерживать Windows 7, российские банки не станут отказываться от этой операционной системы и переводить свои компьютеры на Windows 10. Об этом сообщил «Коммерсантъ».Поддержка Windows 7 была завершена 14 января 2020 года, и теперь по требованиям безопасности профильного ГОСТа и правилам ЦБ банки обязаны перейти на операционную систему, которая активно поддерживается разработчиком.Некоторые банки договорились с Microsoft о продлении поддержки Windows 7 и некоторое время будут получать обновления безопасности. Тем не менее, в Microsoft называют эту меру временной и всё равно рекомендуют организациям поставить актуальную версию ОС.Архитектора технологического центра Microsoft в России Ивана Будылина заявила, что прекращение технической поддержки Windows 7 означает, что для этой версии Windows перестанут выпускаться обновления безопасности. Банковские информационные системы могут стать уязвимы перед хакерскими атаками, а это может привести к утечкам пользовательских данных и коммерческой информации, которую следует держать в секрете.Часть банков планомерно переводит свои компьютеры на Windows 10. Например, «Альфа Банк» за полтора года обновил 25 тысяч компьютеров и завершил переход на новую ОС осенью 2019 года. Близкий к ЦБ собеседник «Коммерсанта» заявило, что для регулятора главное, чтобы банки обнаруживали и ликвидировали угрозы, а за само использование устаревшей ОС, если оно не приводит к отрицательным последствиям, их не будут наказывать.