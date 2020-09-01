





Депутат Федот Тумусов внёс в Госдуму законопроект, регулирующий работу магазинов с цифровым контентом. Если он будет принят, пользователям смартфонов и планшетов на законодательном уровне разрешат устанавливать на свои устройства альтернативные маркеты. В этом случае Apple и Google перестанут получать комиссионные отчисления за покупку приложений и игр, а также контента в них.Кроме того, законопроект ограничивает комиссионное вознаграждение владельца площадки — не более 20%. Если компания установит максимальный уровень комиссии, она обязана ежеквартально отчислять треть дохода с продаж на территории России в специально созданный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий. Сейчас Apple и Google забирают 30% с каждой транзакции (или меньше, если приложение находится в магазине больше года). Также им приходится платить в российский бюджет 20% от суммы любой покупки в их магазинах.Законопроекту предстоит пройти несколько слушаний в Госдуме, после чего его могут одобрить Совет Федерации и Президент РФ, и только тогда он будет принят. Очевидно, что действие закона будет распространяться только на РФ, то есть комиссионные отчисления будут снижены лишь для разработчиков, зарегистрированных в нашей стране, а для всех остальных они останутся на прежнем уровне. Впрочем, подобные ограничения могут быть приняты и в других странах, тем более, что в Евросоюзе сейчас как раз проходит антимонопольная проверка деятельности Apple.