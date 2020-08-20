





Компания Apple допустила фальстарт — на YouTube вышла тизерная заглушка с возможностью подписаться на напоминание о старте онлайн-презентации. Спустя пару минут этот тизер был убран, но сохранился скриншот.Судя по этой утечке, следующая презентация Apple пройдёт 10 сентября, хотя ранее инсайдерами называлась другая дата — 8 сентября. При этом картинка на тизерном приглашении не соответствует заявленной дате — с 22 июня проводилась конференция для разработчиков WWDC 2020, предварительные выступления на которой транслировались на YouTube-канале Apple в реальном времени.Ожидается, что на этом мероприятии будут анонсированы смартфоны из линейки iPhone 12 и другие новые устройства, а также будет объявлено о выпуске iOS 14, iPad 14 и крупных обновлений других операционных систем Apple.Официально Apple ещё не объявляла о дате презентации iPhone 12. По слухам, в этом году Apple выпустит новые смартфоны позже, чем обычно — в октябре или ноябре. Компания подготовила четыре модели, и есть вероятность, что хотя бы одна из них начнёт продаваться уже в сентябре.