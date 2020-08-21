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Apple стремится снизить стоимость компонентов для предстоящего модельного ряда iPhone 12, чтобы скомпенсировать рост затрат на технологию 5G и таким образом свести к минимуму необходимость повышения цен на всю флагманскую линейку. Об этом сообщил аналитик Минг-Чи Куо.

По словам Куо, внедрение технологии 5G с частотой менее 6 ГГц увеличит затраты Apple на 75-85 долларов, в то время как mmWave, обеспечивающая поддержку сетей пятого поколения с частотой выше 6 ГГц, повысит затраты на 125-135 долларов. Поэтому купертиновцы будут сокращать расходы на других компонентах.

По мнению аналитика, первое на что Apple обратит внимание — это аккумулятор. Чтобы скомпенсировать затраты, компания перейдет на новые батареи с простой и компактной конструкцией, у которой меньше слоев. Такое решение будет стоить на 40-50 процентов дешевле, чем аналог в iPhone 11.

Минг-Чи Куо также сообщил, что Apple оказывает ценовое давление на поставщиков плат для AirPods. Он отметил, что средняя стоимость некоторых компонентов второй версии беспроводной гарнитуры снизилась на 25-35 процентов с первого полугодия. «Текущие поставщики Apple столкнутся с еще большим количеством проблем после запуска AirPods 3 в первой половине 2021 года», — подчеркнул аналитик.


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Macrumors Macrumors

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