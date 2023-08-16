Российские полицейские смогут получать любые данные пользователей до решения суда

Фархад
Полиция

МВД разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», которые позволят правоохранительным органам получать доступ к любой информации, передаваемой через интернет, до судебного предписания. Об этом пишет «Коммерсантъ»

Силовики смогут получить удалённый доступ к данным из дата-центров, облачных хранилищ, от операторов связи и устройств граждан. Это должно ускорить розыскные мероприятия, поскольку сейчас для получения этих данных нужно ожидать решения суда.

Поправки объясняются тем, что в России значительно увеличилось количество интернет-преступлений, в том числе с использованием VPN-сервисов.

Представители правоохранительных органов также объяснили журналистам «Коммерсанта», что главная цель поправок — официально «включить интернет и другие средства связи в перечень того, что можно исследовать в рамках ОРД».

«Уже сейчас у правоохранительных органов нет особых трудностей, чтобы законно изъять телефон, ноутбук, планшет и исследовать их, в том числе переписку и другую информацию. В этом плане ничего не меняется», — отметил партнер юрфирмы «Тимофеев, Гусев и партнеры» Антон Гусев.

Тем не менее юристы считают, что упрощение удалённого доступа к данным граждан «чревато злоупотреблениями» со стороны силовиков.
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

tellurian
+4938
tellurian
Очень плохо. Будет куча злоупотреблений.
31 минуту назад
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