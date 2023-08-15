Раскрыта дата полного отключения 3G в России

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Использование технологии 3G планируется завершить к 2030 году. Об этом пишет ТАСС.



Согласно источнику, временные промежутки обозначены в стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Использование 3G хотят прекратить, чтобы высвободить её частоты для других, более современных технологий.



Отказ от 3G входит в первый этап принятой стратегии и состоится в период с 2023 по 2030 годы. За это время планируется, среди прочего, перевести сети LTE на отечественное оборудование, которое сейчас разрабатывается. В дальнейшем будет поставлена цель создать российское оборудование 5G и 6G-Ready.