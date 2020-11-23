





Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила компании Apple тестировать беспроводную технологию Ultra-Wide Band, которая доступна в нескольких последних моделях iPhone, но заблокирована в России.ООО «Эппл Рус» получит разрешение на использование частотного диапазона 6240-8236,8 МГц «для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ по уточнению условий ЭМС сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с РЭС различного назначения». Об этом сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Иванов на заседании ГКРЧ.Ultra-Wide Band представляет собой более продвинутую замену протокола Bluetooth. Чипы, поддерживающие эту технологию, обладают небольшим радиусом действия и малым энергопотреблением, но могут на высокой скорости обмениваться друг с другом различными типами данных, в том числе мультимедийным контентом. Кромt того, она может применяться для беспроводного соединения смартфона с проектором и трансляции фотографий и видео во время проведения презентаций. Помимо высокой скорости, к преимуществам Ultra-Wide Band относится безопасность, ведь данные передаются локально от устройства к устройству и защищены от удалённого перехвата.Ultra-Wide Band используется в линейке iPhone 11 и iPhone 12, однако российским пользователям до сих пор недоступны преимущества этой технологии, поскольку она программно отключена на устройствах, находящихся на территории России. По результатам тестирования будет определено, не вносит ли Ultra-Wide Band помехи в работу средств связи на смежных диапазонов. Если проблем не обнаружится, Apple разблокирует эту технологию в России.