Российские власти обяжут Apple устанавливать RuStore на айфоны

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Российские депутаты планируют законодательно обязать компанию Apple устанавливать магазин приложений RuStore на выпускаемые ею смартфоны. Об этом в своём телеграм-канале сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.В RuStore содержатся приложения для устройств на базе Android. Вероятно, компания VK, которой принадлежит этот магазин, сможет реализовать добавление туда приложений для iOS. Депутаты ссылаются на аналогичный опыт в Евросоюзе: там была принята новая редакция Закона о цифровых рынках, обязавшая Apple разрешить появление в App Store сторонних магазинов приложений. В результате у обладателей смартфонов Apple в странах ЕС действительно появилась возможность пользоваться такими магазинами (в частности, Epic Games Store и AltStore PAL), а на территории других государств они по-прежнему недоступны.По словам Горелкина, предложенный депутатами законопроект был положительно оценен Правительством РФ, и его ждут как пользователи, так и разработчики, поэтому депутаты планируют принять его до конца года. Другое дело, согласится ли Apple соблюдать этот закон, ведь компания покинула российский рынок весной 2022 года, хотя многие её сервисы по-прежнему работают в нашей стране, в том числе сохранилась возможность приобретать приложения и игры и оплачивать подписки в App Store.