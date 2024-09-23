Российские власти обяжут Apple устанавливать RuStore на айфоны

Александр


Российские депутаты планируют законодательно обязать компанию Apple устанавливать магазин приложений RuStore на выпускаемые ею смартфоны. Об этом в своём телеграм-канале сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

В RuStore содержатся приложения для устройств на базе Android. Вероятно, компания VK, которой принадлежит этот магазин, сможет реализовать добавление туда приложений для iOS. Депутаты ссылаются на аналогичный опыт в Евросоюзе: там была принята новая редакция Закона о цифровых рынках, обязавшая Apple разрешить появление в App Store сторонних магазинов приложений. В результате у обладателей смартфонов Apple в странах ЕС действительно появилась возможность пользоваться такими магазинами (в частности, Epic Games Store и AltStore PAL), а на территории других государств они по-прежнему недоступны.

По словам Горелкина, предложенный депутатами законопроект был положительно оценен Правительством РФ, и его ждут как пользователи, так и разработчики, поэтому депутаты планируют принять его до конца года. Другое дело, согласится ли Apple соблюдать этот закон, ведь компания покинула российский рынок весной 2022 года, хотя многие её сервисы по-прежнему работают в нашей стране, в том числе сохранилась возможность приобретать приложения и игры и оплачивать подписки в App Store.

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Комментарии

tellurian
+1875
tellurian
Так они официально ушли из страны. Кто и как будет выполнять требования?
Будем наблюдать.
2 часа назад в 13:27
#
Mers
+5292
Mers tellurian
Почему тогда платят штрафы?🤔
час назад в 14:22
#
+176
просто дед tellurian
Никто, просто оф ритейлеры перестанут продавать, а цены у серовозов взлетят 🤷‍♂️
Не люблю конечно это фразу но тут прям вот … «все для людей»
час назад в 14:43
#
+342
d’Autriche
Очередной нереализуемый пердежь в лужу для вида деятельности
2 часа назад в 13:54
#
+62
Gntlmn Mthfcng
Было б супер)
час назад в 14:14
#
Сергей Веселов
+126
Сергей Веселов
Все думали, что не смогут обязать Российские приложения ставить, были те же самые коменты, 1 в 1. Плашка появилась? Появилась. Все думали, что у Европы не получится прогнуть яблоко на установку альтернативных магазинов. Получилось? Получилось.
час назад в 15:01
#

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