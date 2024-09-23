Российские власти обяжут Apple устанавливать RuStore на айфоны

Российские депутаты планируют законодательно обязать компанию Apple устанавливать магазин приложений RuStore на выпускаемые ею смартфоны. Об этом в своём телеграм-канале сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
В RuStore содержатся приложения для устройств на базе Android. Вероятно, компания VK, которой принадлежит этот магазин, сможет реализовать добавление туда приложений для iOS. Депутаты ссылаются на аналогичный опыт в Евросоюзе: там была принята новая редакция Закона о цифровых рынках, обязавшая Apple разрешить появление в App Store сторонних магазинов приложений. В результате у обладателей смартфонов Apple в странах ЕС действительно появилась возможность пользоваться такими магазинами (в частности, Epic Games Store и AltStore PAL), а на территории других государств они по-прежнему недоступны.
По словам Горелкина, предложенный депутатами законопроект был положительно оценен Правительством РФ, и его ждут как пользователи, так и разработчики, поэтому депутаты планируют принять его до конца года. Другое дело, согласится ли Apple соблюдать этот закон, ведь компания покинула российский рынок весной 2022 года, хотя многие её сервисы по-прежнему работают в нашей стране, в том числе сохранилась возможность приобретать приложения и игры и оплачивать подписки в App Store.
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