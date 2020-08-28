Блогер Азам Ходжаев объявил о планах запустить MVNO — виртуального оператора сотовой связи. Он будет работать в сетях Tele2 при поддержке компании Next Mobile.
Новый оператор будет запущен в сентябре, а пользоваться его услугами смогут только подписчики Ходжаева. Как Ходжаев назовёт свой проект, пока неизвестно.
Утверждается, что с идеей о запуске MVNO к Ходжаеву пришёл Tele2, предложивший в его распоряжение свои сети. Next Mobile в свою очередь реализует для блогера свои технические решения, в том числе будет отвечать за разработку и развитие мобильного приложения для управления счётом. Кроме того, Next Mobile собирается организовать дистрибуцию SIM-карт нового оператора.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что оператор, запускаемый Ходжаевым, вряд ли станет популярным. Тем не менее, это можно считать имиджевым проектом, который добавит известности самому блогеру.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Продаёт кейсы за 50к. Если ставка не зайдёт — продам тебе за 30😁
Сейчас у нас в стране одни блогеры, все жаждут легких денег. Все вокруг успешные, счастливые, без забот
А вот для чего это блогеру не ясно. У большинства виртуальных операторов тарифы дороже, чем можно найти просто так. И как они живут не понимаю.
Только принудительно заставить: Сбербанк, Газпром, втб
А точно не наоборот?🤔 Чёт не верится, что к физику может придти крупный юрик и что-то там предложить...