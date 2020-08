Блогер Азам Ходжаев объявил о планах запустить MVNO — виртуального оператора сотовой связи. Он будет работать в сетях Tele2 при поддержке компании Next Mobile.Новый оператор будет запущен в сентябре, а пользоваться его услугами смогут только подписчики Ходжаева. Как Ходжаев назовёт свой проект, пока неизвестно.Утверждается, что с идеей о запуске MVNO к Ходжаеву пришёл Tele2, предложивший в его распоряжение свои сети. Next Mobile в свою очередь реализует для блогера свои технические решения, в том числе будет отвечать за разработку и развитие мобильного приложения для управления счётом. Кроме того, Next Mobile собирается организовать дистрибуцию SIM-карт нового оператора.Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что оператор, запускаемый Ходжаевым, вряд ли станет популярным. Тем не менее, это можно считать имиджевым проектом, который добавит известности самому блогеру.