Азам Ходжаев

Блогер Азам Ходжаев объявил о планах запустить MVNO — виртуального оператора сотовой связи. Он будет работать в сетях Tele2 при поддержке компании Next Mobile.

Новый оператор будет запущен в сентябре, а пользоваться его услугами смогут только подписчики Ходжаева. Как Ходжаев назовёт свой проект, пока неизвестно.

Утверждается, что с идеей о запуске MVNO к Ходжаеву пришёл Tele2, предложивший в его распоряжение свои сети. Next Mobile в свою очередь реализует для блогера свои технические решения, в том числе будет отвечать за разработку и развитие мобильного приложения для управления счётом. Кроме того, Next Mobile собирается организовать дистрибуцию SIM-карт нового оператора.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что оператор, запускаемый Ходжаевым, вряд ли станет популярным. Тем не менее, это можно считать имиджевым проектом, который добавит известности самому блогеру.


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