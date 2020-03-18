«Ростелеком» принял комплекс мер для абонентов, которые вынужденно находятся дома в период карантина из-за коронавируса COVID-19.
- Максимально возможная скорость передачи данных для удобства удаленной работы из дома и онлайн-обучения.
- Безлимитное общение внутри сети с домашних телефонов при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия.
- Бесплатный доступ к коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей в сервисах Wink и интерактивном ТВ «Ростелеком».
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Возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии.
Инициативы «Ростелекома» действуют в течение месяца и могут быть продлены в зависимости от развития ситуации.
«Мы приняли решение поднять скорость домашнего интернета до максимально технически возможных уровней. Причем без изменения тарифного плана и дополнительной платы. Логично вырос спрос на онлайн-кинотеатры — в ответ мы предложили бесплатный доступ к фильмам и сериалам, мультфильмам и лекциям нашего видеосервиса Wink. Среди тех, кто пользуется домашними телефонами много людей старшего возраста, которым важно оставаться на связи, но они не пользуются онлайн-платежами. Именно поэтому мы не будем в ближайший период ограничивать связь в случае задержки оплаты», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
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