Россия и Беларусь договорились об отмене роуминговых наценок при звонках с сотовых телефонов между странами. Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Полная отмена роуминга произойдёт 1 сентября 2020 года, но уже с нового года сотовые операторы начнут пересматривать тарифы и отменять роуминговую наценку или снижать её.
«Такая договоренность существует. Тарифы, по которым граждане смогут, в том числе поздравлять друг друга на Новый год, … будут очень-очень близкими», сказал Дмитрий Крутой.Российские власти утверждали, что доплата за звонки в роуминге в Союзном пространстве будет отменена до сентября 2020 года, а решение об этом будет принято после утверждения пакетного соглашения двух государств.
Роуминг между странами Евросоюза был отменён в июне 2017 года. В 2019 году под давлением ФАС и после изменения законодательства о связи роуминговые наценки были запрещены в России, однако российские операторы ищут различные способы восполнения прибыли и повышают цены на другие услуги. По оценкам экспертов, в 2020 году расходы россиян на связь увеличатся почти на 20 процентов. Некоторые операторы (например, «Билайн» и Tele2) уже объявили об увеличении абонентской платы на своих тарифах.
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