С iOS 17 вы заново полюбите пользоваться мессенджерами

Фото: 9to5Mac



Компания Apple добавила долгожданную возможность в iOS 17, которая связана с Siri и мессенджерами. О ней пишут в Phone Arena.



Согласно источнику, речь идет о ситуации, когда вы диктуете сообщение айфону с помощью Siri. Сейчас, чтобы отправить сообщение через определенный мессенджер без рук, вам придется предварительно попросить Siri об этом — а она, в свою очередь, далеко не всегда понимает просьбу и пытается отправлять через iMessage. В iOS 17 этот алгоритм изменили.



Теперь вы сможете просто надиктовывать сообщение Siri, после чего голосовой помощник предложит вам на выбор все доступные мессенджеры для отправки сообщения. Вы выберете нужный, и сообщение улетит по назначению. Это крайне полезное нововведение для пользователей iPhone, которые вынуждены часто взаимодействовать с Siri и позволит им пользоваться мессенджерами намного удобнее.