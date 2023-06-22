С iOS 17 вы заново полюбите пользоваться мессенджерами

Олег

Siri

Фото: 9to5Mac

Компания Apple добавила долгожданную возможность в iOS 17, которая связана с Siri и мессенджерами. О ней пишут в Phone Arena.

Согласно источнику, речь идет о ситуации, когда вы диктуете сообщение айфону с помощью Siri. Сейчас, чтобы отправить сообщение через определенный мессенджер без рук, вам придется предварительно попросить Siri об этом — а она, в свою очередь, далеко не всегда понимает просьбу и пытается отправлять через iMessage. В iOS 17 этот алгоритм изменили.

Теперь вы сможете просто надиктовывать сообщение Siri, после чего голосовой помощник предложит вам на выбор все доступные мессенджеры для отправки сообщения. Вы выберете нужный, и сообщение улетит по назначению. Это крайне полезное нововведение для пользователей iPhone, которые вынуждены часто взаимодействовать с Siri и позволит им пользоваться мессенджерами намного удобнее. 

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Источник:
Phone Arena
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