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Привет, друзья. От всей души поздравляем вас, наши читатели, с наступающим, а в некоторых регионах — с наступившим. Уходящий 2020 для многих из нас был довольно сложным, так что сегодня хочется пожелать всем спокойного Нового года. Пусть в 2021 сбудется как можно больше загаданного, реализуются планы, побольше счастья и как можно меньше сложностей и проблем. 

Как всегда, наша редакция возьмёт паузу на пару дней, но уже скоро вернёмся к вам с новостями выставки CES, будем рассказывать про новые гаджеты и технологии.


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