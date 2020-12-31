





Привет, друзья. От всей души поздравляем вас, наши читатели, с наступающим, а в некоторых регионах — с наступившим. Уходящий 2020 для многих из нас был довольно сложным, так что сегодня хочется пожелать всем спокойного Нового года. Пусть в 2021 сбудется как можно больше загаданного, реализуются планы, побольше счастья и как можно меньше сложностей и проблем.Как всегда, наша редакция возьмёт паузу на пару дней, но уже скоро вернёмся к вам с новостями выставки CES, будем рассказывать про новые гаджеты и технологии.