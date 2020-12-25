Сегмент 15 000-25 000 рублей — второй по популярности в России после начального (до 15 000 рублей). В 2020 году здесь было интересно — вышел ряд смартфонов, поднявших марку качества. Выбрали пять лучших.

Самый популярный — Samsung Galaxy A51

Цена: 20 000 руб.

В 2020 году он стал самым популярным в России, по данным «М.Видео-Эльдорадо». Причин тому две: лояльность к Samsung и успех предшественника Galaxy A50.

Решение пользователей обосновано. Известный бренд — это удобное сервисное обслуживание и масса аксессуаров. Тем не менее, это не лучшая модель из имеющихся. Главные минусы — посредственные камера и производительность. Тем не менее, у него есть и плюсы.

Главный – AMOLED-экран и встроенный в него сканер отпечатка пальца. Дизайн — тоже преимущество устройства. Вырез под камеру — О-образный, самое актуальное и удобное решение. Диагональ — 6,5 дюйма, разрешение — Full HD+. Единственный минус корпуса — пластиковый корпус, начинающий шелушиться спустя несколько месяцев пользования.

Cамый сбалансированный — Redmi Note 9S

Цена: 15 990 руб.

С одной стороны, смартфону нечем выделиться. С другой, он предлагает оптимальный набор параметров, поэтому четко выраженных недостатков у него тоже мало. Бесспорный минус один — отсутствие NFC.

Экран IPS с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+. Процессор — предфлагманский Snapdragon 720G, в сегменте 15 000-25 000 рублей это лучшее семейство чипов. Аккумулятор — 5020 мАч, камера — 48+8+5+2 Мп.

Внешне смартфон тоже радует. Все дизайнерские решения актуальные: О-образный вырез под фронтальную камеру, тыльная же располагается в квадратном блоке.

Самый продвинутый — realme 6

Цена: 17 000 руб.

В течение лета это был самый доступный смартфон с экраном 90 Гц. Осенью вышел POCO X3 NFC с дисплеем, тем не менее, этому смартфону до сих пор есть что предложить.

Во-первых, здесь стоит мощный чип MediaTek Helio G90T. Производительность смартфона выше среднего по меркам нижней границы среднего класса. Игры автоматически запускаются на высоких настройках графики.

Во-вторых, ColorOS удобнее и стабильнее, чем MIUI. Кроме того, здесь добавлен игровой режим, блокирующий уведомления и звонки, чтобы они не мешали вам.

По остальным параметрам это стандартный смартфон за 15 000-25 000 рублей. Емкость аккумулятора — 4300 мАч, заряда хватает на день при умеренном пользовании. Основных камер четыре, разрешение — 64+8+2+2 Мпикс.

Самый живучий — Samsung Galaxy M31

Цена: 21 500 руб.

Смартфон с лучшей автономностью из этого топа. Емкость аккумулятора — 6000 мАч. Это 48 часов в режиме разговора, в реальности же заряда хватает на три дня работы с умеренной нагрузкой.

Второй плюс устройства — экран. Тип матрицы — AMOLED, диагональ — 6,4 дюйма, разрешение — Full HD+. Единственный относительный минус — 60 Гц. У большинства устройств за ту же цену частота обновлений экрана идентичная, но с другой стороны есть POCO X3 NFC и realme 6.

Камера не относится ни к плюсам, ни к минусам. Она неплохая: их четыре, разрешение — 64+8+5+5 Мпикс. То же самое можно сказать о производительности: процессор — Exynos 9611. В общем, сбалансированный смартфон. Единственное — непонятно, почему сканер отпечатка пальца наружный, AMOLED-матрица позволяет разместить его под экраном.

В МегаФоне его можно взять по акции: два смартфона по цене одного + предоплата мобильного счета сразу на два номера.

Самый недооцененный — OPPO A72

Цена: 20 000 руб.

Бренд слабо известен в России, поэтому смартфон оказался в тени Xiaomi, Honor и Samsung. Между тем, он лучше топовых устройств этих брендов по ряду параметров.

Фишка OPPO A72 — стеклянный корпус Corning Gorilla Glass 3. Большинство моделей получают пластиковую заднюю панель, которая быстро облезает. Стекло устойчивее к внешним воздействиям.

Другие два преимущества устройства — стереодинамики и аккумулятор 5000 мАч. С первым звук более объемный, а в играх без наушников не страшно закрыть ладонью нижний динамик, верхний спасет ситуацию.

Тыльных камер четыре, разрешение — 48+8+2+2 Мп. Экран— IPS с диагональю 6,5 дюйма, разрешением Full HD+. Сканер отпечатка пальца наружный, расположен на правой боковой грани и совмещен с кнопкой питания.

При всех плюсах устройство отталкивает одним минусом: процессор — Snapdragon 665. Это прошлогодний чип, он же стоит в Redmi Note 8T и Moto G8 Plus. В этих моделях 2019 года производительность считается низкой, а в смартфоне 2020-го тем более.





