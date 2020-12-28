Собрались на Новый год подарить себе или близким беспроводные наушники с активным шумоподавлением? Выбрали дюжину лучших вариантов для тех, кого не испугать ценой.
Лучшие True Wireless наушники с активным шумоподавлением
Jabra Elite 85t — купить за 15 990 в Мегафоне
Это одна из лучших TWS моделей года. Бренд Jabra удачно сочетает сдержанный деловой стиль с выдающимся набором технологических разработок. Отличия относительно прошлого поколения — динамик стал в два раза больше и увеличился до 12 мм, система шумоподавления теперь основана на отдельном чипе собственной разработки и имеет одиннадцать уровней силы, конструкция стала полуоткрытой, что с новыми овальными насадками EarGels обеспечивает более комфортную посадку. Добавьте к этому большой запас громкости, качественный звук для музыки и звонков, режим «прозрачности», перенастраиваемое сенсорное управление в приложении Sound+ и персонализированное улучшение звука с функцией MySound, защиту вот воды и пыли IPX4, автономность 5.5 часов с увеличением до 25 часов благодаря компактному зарядному чехлу и поддержку индукционной зарядки Qi.
AirPods Pro — купить за 24 990 на сайте Apple или Galaxy Buds Live — 13 990 у Samsung
Эта парочка наушников от смартфонных брендов в особых представлениях не нуждается. AirPods Pro — одна из лучших моделей для владельца iPhone, а стильные «фасолинки» Galaxy Buds Live станут классным дополнением к смартфонам Samsung. А впрочем, к продуктам других производителей тоже.
Те и другие неплохо играют, укомплектованы лучшими технологиями, имеют удобное управление и узнаваемый дизайн. В целом, это — самое простое решение, когда нужно взять хорошие наушники True Wireless.
Sennheiser Momentum True Wireless 2 — 22 900 в официальном магазине Sennheiser
Флагманская модель Sennheiser предлагает очень качественный звук за счет фирменных 7-мм драйверов собственной разработки, эргономичную посадку в ухе, эффективное шумоподавление с режимом «прозрачности» и один из лучших показателей автономности в своем классе. Дополняет список преимуществ удобное перенастраиваемое сенсорное управление, защита от воды и пыли, необычный «визуальный» эквалайзер в приложении с плавающей по экрану точкой, умная пауза с остановкой и запуском воспроизведения, когда вы надеваете и снимаете наушники. А еще Momentum True Wireless 2 очень круто выглядят благодаря кейсу с эффектной тканевой отделкой.
Лучшие накладные наушники с активным шумоподавлением
Beats Solo Pro — 17 990 в Мвидео
Стильно, модно, молодежно. Классные накладные наушники с подчеркнутым басом, но без избыточной гулкости, чем раньше часто грешили «Битсы». Звук теперь стал сбалансированным, запас громкости отличный, автономность тоже в порядке. А для владельцев техники Apple есть бонус в виде фирменного чипа, обеспечивающего удобство подключения, управления и возможность использовать двое наушников для прослушивания с одного устройства. Вишенка на торте — большое количество классных расцветок.
Bowers & Wilkins PX5 — 22 980 в Технопарке
Если Beats кажутся недостаточно солидными, стоит посмотреть в сторону премиальных Bowers & Wilkins PX5. Они не такие массивные, как полноразмерные наушники, но все равно обеспечивают как выдающееся качество звука, так и хорошо работающую систему активного шумоподавления. Внешний вид — сдержанная классика с фирменными для Bowers & Wilkins дизайном. Впрочем, пусть даже они и не броские, многие считают наушники этого бренда одними из самых красивых на рынке. В списке преимуществ также отметим хорошую автономность, режим прозрачности, датчик движения, Qualcomm aptX Adaptive и Bluetooth 5.0.
Bang & Olufsen Beoplay H8i — 36 990 в Dr.Head
Очень дорого и очень круто — так можно охарактеризовать все продукты скандинавского бренда Bang & Olufsen. Эти наушники отлично звучат и хорошо оснащены в плане технологий (правда, Bluetooth версии 4.2), но самое важное в них — это эстетика. В Beoplay H8i используется алюминий, ткань, натуральная кожа и различные полимеры, чтобы обеспечить максимальный комфорт, солидный внешний вид и приятные тактильные ощущения. Отличный подарок для тех, кто любит красивые вещи.
Лучшие полноразмерные наушники с активным шумоподавлением
Sony WH-1000XM4 — 29 990 в магазине Sony
Четвертая ревизия одних из самых популярных полноразмерных наушников с ANC. Они не пытаются покорять сердца дизайном, зато предлагают лучшее по качеству активное шумоподавление, универсальное звучание с поддержкой Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless, а также все больше умных технологий. Dual Noise Sensor с процессором QN1 до 700 раз в секунду оценивает окружающий шум, технология персональной оптимизации шумоподавления учитывает форму ушей и наличие очков, а функция оптимизации атмосферного давления предназначена специально для путешествий на самолетах. Система DSEE Extreme с искусственным интеллектом Edge-AI в реальном времени улучшает звучание сжатых музыкальных файлов, функция Speak-to-Chat автоматически приостановит воспроизведение, когда вы начинаете говорить, а датчик присутствия понимает сняты или надеты наушники для запуска и остановки воспроизведения. Кроме того, есть адаптивное управление звуком в зависимости от того, где вы находитесь и что делаете, с запоминанием любимых мест.
Bowers & Wilkins PX7 — 26 990 в Dr.Head или Bose Noise Cancelling Headphones 700 — 29 990 в Bose Store
Если не гнаться за обилием интеллектуальных функций и сделать ставку на дизайн или уважаемый среди аудиофилов бренд, стоит посмотреть в сторону Bowers & Wilkins PX7 или Bose Noise Cancelling Headphones 700. Первые выглядят очень круто и действительно хорошо звучат, а еще недавно получили переиздание с необычными карбоновыми элементами.
Bose, в свою очередь, наконец-то стали сменили устаревший дизайн QuietComfort 35 II на более актуальный экстерьер и при этом сохранили комфортную посадку. Ко всему прочему, многие любят продукты Bose просто потому, что считают их звучание превосходящим любые другие продукты.
Bang & Olufsen Beoplay N95 — 62 600 на Farfetch или AirPods Max — 62 990 на сайте Apple
Последние два варианта для тех, кто хочет получить самое лучшее без оглядки на стоимость. Цены безумные, но это того стоит. Beoplay N95 — модель, вышедшая к 95-летию компании и сочетающая в себе лучшие акустические и дизайнерские решения специалистов Bang & Olufsen. Здесь самые дорогие материалы, эффектный диск управления на чашечке, шикарный звук и даже чехол для переноски вовсе не чехол, а солидный металлический кейс.
AirPods Max — лучшее от технологической компании. Добыть их за официально рекомендованную цену перед Новым годом почти нереально, но если быть готовым переплатить — шансы повышаются. Ну, а про все особенности говорилось уже очень много раз. «Максы» круто выглядят, отлично звучат и дают потрясающий пользовательский опыт владельцам техники Apple.
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Лучшие True Wireless наушники с активным шумоподавлением
Jabra Elite 85t — купить за 15 990 в Мегафоне
Это одна из лучших TWS моделей года. Бренд Jabra удачно сочетает сдержанный деловой стиль с выдающимся набором технологических разработок. Отличия относительно прошлого поколения — динамик стал в два раза больше и увеличился до 12 мм, система шумоподавления теперь основана на отдельном чипе собственной разработки и имеет одиннадцать уровней силы, конструкция стала полуоткрытой, что с новыми овальными насадками EarGels обеспечивает более комфортную посадку. Добавьте к этому большой запас громкости, качественный звук для музыки и звонков, режим «прозрачности», перенастраиваемое сенсорное управление в приложении Sound+ и персонализированное улучшение звука с функцией MySound, защиту вот воды и пыли IPX4, автономность 5.5 часов с увеличением до 25 часов благодаря компактному зарядному чехлу и поддержку индукционной зарядки Qi.
AirPods Pro — купить за 24 990 на сайте Apple или Galaxy Buds Live — 13 990 у Samsung
Эта парочка наушников от смартфонных брендов в особых представлениях не нуждается. AirPods Pro — одна из лучших моделей для владельца iPhone, а стильные «фасолинки» Galaxy Buds Live станут классным дополнением к смартфонам Samsung. А впрочем, к продуктам других производителей тоже.
Те и другие неплохо играют, укомплектованы лучшими технологиями, имеют удобное управление и узнаваемый дизайн. В целом, это — самое простое решение, когда нужно взять хорошие наушники True Wireless.
Sennheiser Momentum True Wireless 2 — 22 900 в официальном магазине Sennheiser
Флагманская модель Sennheiser предлагает очень качественный звук за счет фирменных 7-мм драйверов собственной разработки, эргономичную посадку в ухе, эффективное шумоподавление с режимом «прозрачности» и один из лучших показателей автономности в своем классе. Дополняет список преимуществ удобное перенастраиваемое сенсорное управление, защита от воды и пыли, необычный «визуальный» эквалайзер в приложении с плавающей по экрану точкой, умная пауза с остановкой и запуском воспроизведения, когда вы надеваете и снимаете наушники. А еще Momentum True Wireless 2 очень круто выглядят благодаря кейсу с эффектной тканевой отделкой.
Лучшие накладные наушники с активным шумоподавлением
Beats Solo Pro — 17 990 в Мвидео
Стильно, модно, молодежно. Классные накладные наушники с подчеркнутым басом, но без избыточной гулкости, чем раньше часто грешили «Битсы». Звук теперь стал сбалансированным, запас громкости отличный, автономность тоже в порядке. А для владельцев техники Apple есть бонус в виде фирменного чипа, обеспечивающего удобство подключения, управления и возможность использовать двое наушников для прослушивания с одного устройства. Вишенка на торте — большое количество классных расцветок.
Bowers & Wilkins PX5 — 22 980 в Технопарке
Если Beats кажутся недостаточно солидными, стоит посмотреть в сторону премиальных Bowers & Wilkins PX5. Они не такие массивные, как полноразмерные наушники, но все равно обеспечивают как выдающееся качество звука, так и хорошо работающую систему активного шумоподавления. Внешний вид — сдержанная классика с фирменными для Bowers & Wilkins дизайном. Впрочем, пусть даже они и не броские, многие считают наушники этого бренда одними из самых красивых на рынке. В списке преимуществ также отметим хорошую автономность, режим прозрачности, датчик движения, Qualcomm aptX Adaptive и Bluetooth 5.0.
Bang & Olufsen Beoplay H8i — 36 990 в Dr.Head
Очень дорого и очень круто — так можно охарактеризовать все продукты скандинавского бренда Bang & Olufsen. Эти наушники отлично звучат и хорошо оснащены в плане технологий (правда, Bluetooth версии 4.2), но самое важное в них — это эстетика. В Beoplay H8i используется алюминий, ткань, натуральная кожа и различные полимеры, чтобы обеспечить максимальный комфорт, солидный внешний вид и приятные тактильные ощущения. Отличный подарок для тех, кто любит красивые вещи.
Лучшие полноразмерные наушники с активным шумоподавлением
Sony WH-1000XM4 — 29 990 в магазине Sony
Четвертая ревизия одних из самых популярных полноразмерных наушников с ANC. Они не пытаются покорять сердца дизайном, зато предлагают лучшее по качеству активное шумоподавление, универсальное звучание с поддержкой Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless, а также все больше умных технологий. Dual Noise Sensor с процессором QN1 до 700 раз в секунду оценивает окружающий шум, технология персональной оптимизации шумоподавления учитывает форму ушей и наличие очков, а функция оптимизации атмосферного давления предназначена специально для путешествий на самолетах. Система DSEE Extreme с искусственным интеллектом Edge-AI в реальном времени улучшает звучание сжатых музыкальных файлов, функция Speak-to-Chat автоматически приостановит воспроизведение, когда вы начинаете говорить, а датчик присутствия понимает сняты или надеты наушники для запуска и остановки воспроизведения. Кроме того, есть адаптивное управление звуком в зависимости от того, где вы находитесь и что делаете, с запоминанием любимых мест.
Bowers & Wilkins PX7 — 26 990 в Dr.Head или Bose Noise Cancelling Headphones 700 — 29 990 в Bose Store
Если не гнаться за обилием интеллектуальных функций и сделать ставку на дизайн или уважаемый среди аудиофилов бренд, стоит посмотреть в сторону Bowers & Wilkins PX7 или Bose Noise Cancelling Headphones 700. Первые выглядят очень круто и действительно хорошо звучат, а еще недавно получили переиздание с необычными карбоновыми элементами.
Bose, в свою очередь, наконец-то стали сменили устаревший дизайн QuietComfort 35 II на более актуальный экстерьер и при этом сохранили комфортную посадку. Ко всему прочему, многие любят продукты Bose просто потому, что считают их звучание превосходящим любые другие продукты.
Bang & Olufsen Beoplay N95 — 62 600 на Farfetch или AirPods Max — 62 990 на сайте Apple
Последние два варианта для тех, кто хочет получить самое лучшее без оглядки на стоимость. Цены безумные, но это того стоит. Beoplay N95 — модель, вышедшая к 95-летию компании и сочетающая в себе лучшие акустические и дизайнерские решения специалистов Bang & Olufsen. Здесь самые дорогие материалы, эффектный диск управления на чашечке, шикарный звук и даже чехол для переноски вовсе не чехол, а солидный металлический кейс.
AirPods Max — лучшее от технологической компании. Добыть их за официально рекомендованную цену перед Новым годом почти нереально, но если быть готовым переплатить — шансы повышаются. Ну, а про все особенности говорилось уже очень много раз. «Максы» круто выглядят, отлично звучат и дают потрясающий пользовательский опыт владельцам техники Apple.
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А самое главное, что по звуку будет наверное лучше, но точно не хуже!
Всё в этом мире стоит ровно столько, сколько кто-то готов за это заплатить. У Apple в этом плане проблем нет. У Bang & Olufsen — тоже. В то же время и Sony без клиентов не останется.
Конечно люди свои айфоны и стразами сваровски усыпают, а стоимость этого устройства возрастает в разы, но работать он лучше не будет. Так и наушники это не имидж, это звук в первую очередь.
Даже купив n95 у тебя останется на мороженко!
Дедушка Мороз, в этом году я была хорошей девочкой. Дай хоть скидку хотя бы на Beoplay H8i 😂😂😂