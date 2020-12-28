Лучшие True Wireless наушники с активным шумоподавлением

Лучшие накладные наушники с активным шумоподавлением

Лучшие полноразмерные наушники с активным шумоподавлением







Это одна из лучших TWS моделей года. Бренд Jabra удачно сочетает сдержанный деловой стиль с выдающимся набором технологических разработок. Отличия относительно прошлого поколения — динамик стал в два раза больше и увеличился до 12 мм, система шумоподавления теперь основана на отдельном чипе собственной разработки и имеет одиннадцать уровней силы, конструкция стала полуоткрытой, что с новыми овальными насадками EarGels обеспечивает более комфортную посадку. Добавьте к этому большой запас громкости, качественный звук для музыки и звонков, режим «прозрачности», перенастраиваемое сенсорное управление в приложении Sound+ и персонализированное улучшение звука с функцией MySound, защиту вот воды и пыли IPX4, автономность 5.5 часов с увеличением до 25 часов благодаря компактному зарядному чехлу и поддержку индукционной зарядки Qi.Эта парочка наушников от смартфонных брендов в особых представлениях не нуждается. AirPods Pro — одна из лучших моделей для владельца iPhone, а стильные «фасолинки» Galaxy Buds Live станут классным дополнением к смартфонам Samsung. А впрочем, к продуктам других производителей тоже.Те и другие неплохо играют, укомплектованы лучшими технологиями, имеют удобное управление и узнаваемый дизайн. В целом, это — самое простое решение, когда нужно взять хорошие наушники True Wireless.Флагманская модель Sennheiser предлагает очень качественный звук за счет фирменных 7-мм драйверов собственной разработки, эргономичную посадку в ухе, эффективное шумоподавление с режимом «прозрачности» и один из лучших показателей автономности в своем классе. Дополняет список преимуществ удобное перенастраиваемое сенсорное управление, защита от воды и пыли, необычный «визуальный» эквалайзер в приложении с плавающей по экрану точкой, умная пауза с остановкой и запуском воспроизведения, когда вы надеваете и снимаете наушники. А еще Momentum True Wireless 2 очень круто выглядят благодаря кейсу с эффектной тканевой отделкой.Стильно, модно, молодежно. Классные накладные наушники с подчеркнутым басом, но без избыточной гулкости, чем раньше часто грешили «Битсы». Звук теперь стал сбалансированным, запас громкости отличный, автономность тоже в порядке. А для владельцев техники Apple есть бонус в виде фирменного чипа, обеспечивающего удобство подключения, управления и возможность использовать двое наушников для прослушивания с одного устройства. Вишенка на торте — большое количество классных расцветок.Если Beats кажутся недостаточно солидными, стоит посмотреть в сторону премиальных Bowers & Wilkins PX5. Они не такие массивные, как полноразмерные наушники, но все равно обеспечивают как выдающееся качество звука, так и хорошо работающую систему активного шумоподавления. Внешний вид — сдержанная классика с фирменными для Bowers & Wilkins дизайном. Впрочем, пусть даже они и не броские, многие считают наушники этого бренда одними из самых красивых на рынке. В списке преимуществ также отметим хорошую автономность, режим прозрачности, датчик движения, Qualcomm aptX Adaptive и Bluetooth 5.0.Очень дорого и очень круто — так можно охарактеризовать все продукты скандинавского бренда Bang & Olufsen. Эти наушники отлично звучат и хорошо оснащены в плане технологий (правда, Bluetooth версии 4.2), но самое важное в них — это эстетика. В Beoplay H8i используется алюминий, ткань, натуральная кожа и различные полимеры, чтобы обеспечить максимальный комфорт, солидный внешний вид и приятные тактильные ощущения. Отличный подарок для тех, кто любит красивые вещи.Четвертая ревизия одних из самых популярных полноразмерных наушников с ANC. Они не пытаются покорять сердца дизайном, зато предлагают лучшее по качеству активное шумоподавление, универсальное звучание с поддержкой Hi-Res Audio и Hi-Res Audio Wireless, а также все больше умных технологий. Dual Noise Sensor с процессором QN1 до 700 раз в секунду оценивает окружающий шум, технология персональной оптимизации шумоподавления учитывает форму ушей и наличие очков, а функция оптимизации атмосферного давления предназначена специально для путешествий на самолетах. Система DSEE Extreme с искусственным интеллектом Edge-AI в реальном времени улучшает звучание сжатых музыкальных файлов, функция Speak-to-Chat автоматически приостановит воспроизведение, когда вы начинаете говорить, а датчик присутствия понимает сняты или надеты наушники для запуска и остановки воспроизведения. Кроме того, есть адаптивное управление звуком в зависимости от того, где вы находитесь и что делаете, с запоминанием любимых мест.Если не гнаться за обилием интеллектуальных функций и сделать ставку на дизайн или уважаемый среди аудиофилов бренд, стоит посмотреть в сторону Bowers & Wilkins PX7 или Bose Noise Cancelling Headphones 700. Первые выглядят очень круто и действительно хорошо звучат, а еще недавно получили переиздание с необычными карбоновыми элементами.Bose, в свою очередь, наконец-то стали сменили устаревший дизайн QuietComfort 35 II на более актуальный экстерьер и при этом сохранили комфортную посадку. Ко всему прочему, многие любят продукты Bose просто потому, что считают их звучание превосходящим любые другие продукты.Последние два варианта для тех, кто хочет получить самое лучшее без оглядки на стоимость. Цены безумные, но это того стоит. Beoplay N95 — модель, вышедшая к 95-летию компании и сочетающая в себе лучшие акустические и дизайнерские решения специалистов Bang & Olufsen. Здесь самые дорогие материалы, эффектный диск управления на чашечке, шикарный звук и даже чехол для переноски вовсе не чехол, а солидный металлический кейс.AirPods Max — лучшее от технологической компании. Добыть их за официально рекомендованную цену перед Новым годом почти нереально, но если быть готовым переплатить — шансы повышаются. Ну, а про все особенности говорилось уже очень много раз. «Максы» круто выглядят, отлично звучат и дают потрясающий пользовательский опыт владельцам техники Apple.