С новым 2023 годом!

Привет! Надеемся, что вы успели запастись подарками для родных и близких, нарезали последние ингредиенты для салатов, установили и украсили ёлку, а в холодильнике остывают мандарины с бутылочкой игристого. В таком случае посвятим оставшееся время до прихода гостей тёплым словам и поздравлениям.От всей редакции iGuides.ru я хочу искренне поблагодарить всех читателей. Спасибо, что весь 2022-й год вы были с нами: читали новости, обсуждали обзоры в комментариях, ругали тексты, ставили лайки, делились нашими заметками с друзьями и требовали обновить приложение. Только благодаря вам мы каждый день становимся лучше, ваше внимание мотивирует нас искать интересные новости и рассказывать о технологиях доступным языком, а иногда с юмором. Друзья, с наступающим!Теперь в качестве главного редактора хочу поблагодарить всю нашу редакцию. Коллеги, спасибо вам за продуктивный 2022-й год. Вы каким-то чудесным образом из года в год продолжаете справляться с моими придирками, требованиями и руганью в рабочем чате. Лучший коллектив! С наступающим!