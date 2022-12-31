Новый год 2023

С новым 2023 годом!

Георгий
С Новым Годом!

Привет! Надеемся, что вы успели запастись подарками для родных и близких, нарезали последние ингредиенты для салатов, установили и украсили ёлку, а в холодильнике остывают мандарины с бутылочкой игристого. В таком случае посвятим оставшееся время до прихода гостей тёплым словам и поздравлениям.

От всей редакции iGuides.ru я хочу искренне поблагодарить всех читателей. Спасибо, что весь 2022-й год вы были с нами: читали новости, обсуждали обзоры в комментариях, ругали тексты, ставили лайки, делились нашими заметками с друзьями и требовали обновить приложение. Только благодаря вам мы каждый день становимся лучше, ваше внимание мотивирует нас искать интересные новости и рассказывать о технологиях доступным языком, а иногда с юмором. Друзья, с наступающим!

Теперь в качестве главного редактора хочу поблагодарить всю нашу редакцию. Коллеги, спасибо вам за продуктивный 2022-й год. Вы каким-то чудесным образом из года в год продолжаете справляться с моими придирками, требованиями и руганью в рабочем чате. Лучший коллектив! С наступающим!

С Новым Годом!

С Новым Годом!
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Комментарии

lonelysoul
+367
lonelysoul
С наступающим Новым Годом! 🎄🎁🎊🎉
Спасибо дорогой редакции за интересные материалы, удачи и развития в Новом Году!
Сегодня в 11:31
#
–8
Молотков
У вас есть рабочий чат? Я больше чем уверен — у вас каждый сам за себя. И Кузнецов сбоку.
Сегодня в 11:38
#
13den666
+407
13den666
Не нравится поздравление не читайте , не пишите, никто не заставляет. Лишь бы вылить г ..но из своей головы.. П....ц комментаторы ..
Сегодня в 12:37
#
+52
arnikrock
Прекрасные статьи и обзоры по интересам современнохй жизни, всех благ главному редактору и всем иже с ним служащим на благо ищущим интересной информации!!! Главное-здравие духа и плоти всем!!!
Сегодня в 12:47
#
s_medik
+3208
s_medik
С наступающим Новым годом, редакция! 🎉
Много интересных и полезных материалов вам в Новом году!🎄

P.S. Откройте уже на праздник тайну, чей брат/сват/любовник Кузнецов?
Сегодня в 13:15
#
Олег Воронин
+2031
Олег Воронин s_medik
Саша — это наша нейросеть. Сначала хотели обновить приложение, но потом решили на эти деньги прокачать фирменный ИИ
Сегодня в 15:03
#
tellurian
+4900
tellurian
С наступающим!
Желаю всем здоровья и мира.
Редакции относить приложение.
Сегодня в 13:30
#
+4487
Carter_Mayers
С Наступающим всех и iGuides и юзеров сего замечательного ресурса. Успехов и процветания в грядущем 2023, чтобы год был лучше уходящего, здоровья и всех благ🥂🍾🎉🎁🎄🎈
Сегодня в 14:13
#
st00p1dm0nkey
+3869
st00p1dm0nkey
Всех с наступающем, ю-ху 🥳
Сегодня в 14:14
#
xpuzzlex
+46
xpuzzlex
С наступающим! 🍾🥂
Сегодня в 15:35
#
Hello!
+567
Hello!
Всех с наступающим!
Желаю всем нам, выдержать в след году Кузнеца 😂 🎄.
Сегодня в 16:14
#
Cinematic
+384
Cinematic
Мир Украине и свобода России в 2023! Поздравляю редакцию и читателей наступающим Новым годом!!!⛄️🎄🥂
Сегодня в 16:55
#
kardigan
+2942
kardigan
С Новым Годом дорогая редакция!
Сегодня в 17:14
#
EDD
+203
EDD
С наступающим, наш, насколько интересный, настолько же и противоречивый, ресурс! Уважаемая редакция! Желаю вам, чтоб следующий год, год Кролика, был таким же плодотворным, в плане написания интересных, познавательных статей, каким может быть кролик, в период своего полового взросления)))✌🏻️
час назад в 19:13
#
Михаил Парфентьев
+1
Михаил Парфентьев
Огромное спасибо вам ребята за такое приложение ! Много лет вас читаю. Нет больше такого приложения, где постились бы новости только о технологиях или то что к ним относится. Вы лучшие. Спасибо вам за работу !)
9 минут назад
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