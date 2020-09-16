Компания Nvidia официально выпустила самую производительную в мире видеокарту — GeForce RTX 3090. Для того, чтобы в полной мере насладиться всеми её возможностями, необходимо обновить Windows до самой новой версии — десятой. Кроме того, что вы получите высочайшую производительность, ваш компьютер будет надёжно защищён от вирусов и хакерских атак.







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