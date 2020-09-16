Компания Nvidia официально выпустила самую производительную в мире видеокарту — GeForce RTX 3090. Для того, чтобы в полной мере насладиться всеми её возможностями, необходимо обновить Windows до самой новой версии — десятой. Кроме того, что вы получите высочайшую производительность, ваш компьютер будет надёжно защищён от вирусов и хакерских атак.
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Keysoff.com продаёт лицензии софта и игр по всему миру. Его клиенты проживают в разных частях мира и довольны оказываемым сервисом. Не стоит медлить — если вы решили приобрести GeForce RTX 3090, вам обязательно потребуется самая свежая сборка Windows 10, и вы можете купить её по очень низкой цене.
Обновитесь до Windows 10 уже сегодня — благодаря Keysoff.com это можно сделать с дополнительной 45-процентной скидкой. Для получения такой скидки используйте промокод SKK45 в процессе оплаты.
- Windows 10 Professional — $8.34
- Windows 10 Home — $8.97
Добавьте к заказу Microsoft Office 2016 или 2019 для получения дополнительной скидки
Keysoff.com продаёт со скидкой 58% офисные продукты Microsoft (Office 2016 и Office 2019), и такая же скидка распространяется на комплект софта, в который входит Windows и Office. Получить такую скидку можно по промокоду SKK58.
- Microsoft Office 2019 Professional Plus — $28.12
- Microsoft Office 2016 Professional Plus — $23.43
- Microsoft Office 2019 Professional + Windows 10 Pro — $33.19
- Microsoft Office 2019 Professional + Windows 10 Home — $34.14
- Microsoft Office 2016 Professional + Windows 10 Pro — $27.35
- Microsoft Office 2016 Professional + Windows 10 Home — $27.64
- Microsoft Office 2016 Home and Student (для 1 пользователя) — $33.05
- Microsoft Office 2019 Home and Student (для 1 пользователя) — $34.43
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Keysoff.com предлагает скидку 55% по промокоду SKK55 на некоторые другие продукты Microsoft, в том числе:
- Microsoft Office 365 Professional Plus Account (для 1 устройства на 1 год)— $15.57
- Office 365 + Windows 10 Pro — $21.11
- Office 365 + Windows 10 Home — $21.75
- Office 2016 Home and Business for Mac — $43.55
- Office 2019 Home and Business for Mac — $51.51
Простой процесс покупки
Keysoff.com предлагает отличные цены на лицензионные версии популярного софта и максимально простое оформление покупки. Всё, что нужно сделать, — выбрать интересующую вас лицензию, оформить заказ и оплатить его в течение суток, после этого на вашу электронную почту будет отправлен ключ, который вы можете использовать для активации ПО. Этот магазин также оказывает своим клиентам постпродажную поддержку на тот случай, если с активацией продукта возникают трудности.
Ниже — небольшая инструкция по приобретению OEM-лицензии Windows 10 Professional:
Выберите интересующий вас продукт и нажмите на кнопку Add to Card, а затем на Shopping Cart.
Вы перейдёте на страницу покупки. Нажмите на кнопку Apply Coupon и укажите код скидочного купона SKK45 для получения дополнительной скидки в размере 45%. Подтвердите применение купона — вы увидите, что цена снизилась. После этого нажмите Proceed to Checkout для перехода к оплате.
Перед выбором способа оплаты вам нужно либо зарегистрироваться на сайте и войти в свой аккаунт или выбрать гостевой вариант совершения покупки без регистрации. Когда вы определитесь, нажмите Continue.
Укажите данные для биллинга, в том числе корректный адрес электронной почты.
На ваш email придёт информация с ключом активации, поэтому очень важно не допустить ошибку в написании адреса. Через несколько минут после совершения оплаты вы получите письмо с ключом продукта.
На странице оплаты выберите проведение транзакции через сервис Cwalletco. Это новый партнёр Keysoff.com, и он предлагает несколько безопасных опций. Ещё раз проверьте правильность всех указанных данных и цену, после чего нажмите Place Order.
После размещения заказа нажмите Choose Payment Methods для выбора наиболее подходящего способа оплаты. Последовательно следуйте инструкции, а по завершении этого процесса вы увидите сообщение об успешной оплате лицензионного ключа. Перейдите в электронную почту, откройте письмо с ключом и используйте его для активации продукта.
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Keysoff.com часто проводит распродажи софта по низким ценам, поэтому не забудьте добавить этот сайт в закладки и иногда посещать его, чтобы быть в курсе лучших предложений. Самые выгодные цены обычно бывают накануне каких-нибудь праздников или памятных дат.
При возникновении вопросов относительно покупки ключей и их использования для активации продуктов обращайтесь в поддержку Keysoff.com в чате на сайте или по электронной почте service@keysoff.com.
Перед покупкой ключа обязательно убедитесь в том, что вы приобретаете лицензию для продукта, который установлен на вашем компьютере:
- Microsoft Windows 10 Professional
- Microsoft Office 2016 Professional Plus
- Microsoft Office 2019 Professional Plus
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