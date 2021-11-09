Apple собирается наращивать темпы производства и поставок линейки iPhone 13 к праздникам. Об этом сообщает зарубежный ресурс Gizmochina со ссылкой на отчеты DigiTimes.
В сети появились утечки от инсайдеров, имеющих отношение к цепочкам поставок Apple. Если верить их данным, то «яблочная» компания предпринимает все возможные меры, чтобы нарастить количество произведенных смартфонов к новогодним праздникам, а также увеличить их доступность для розничных покупателей. Кроме того, Apple расширила условия возврата своих устройств, купленных в период с 1 ноября по 25 декабря — их можно вернуть по любой причине до 8 января 2022 года; это изменение потенциально может привлечь новых покупателей, которые ранее не решались на приобретение.
Производство iPhone, как и многих других продуктов, всё ещё страдает от глобальной нехватки микроэлектроники из-за пандемии. По оценкам сторонних аналитиков, Apple уже потеряла около $6 млрд из-за того, что срок ожидания поставки iPhone равняется нескольким неделям. Однако инсайдеры сообщают, что поставщики Apple каким-то образом смогли побороть дефицит определенных компонентов, в связи с чем разрыв между спросом на iPhone 13 и предложением в магазинах будет уверенно сокращаться. Поэтому, с большой долей вероятности, к концу года купить свеженький iPhone будет гораздо проще, чем сейчас.
Ранее мы сообщали, что в России возник острый дефицит смартфонов Apple — покупательский спрос удовлетворяется чуть более, чем наполовину.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
У барыг покупать не хотят, что правильно.
Я вот жду интересные предложения, по РРЦ не хочу брать.
Песня слышится и не слышится…
Речка движется и не движется…
Шеф-редактор
Александр Кузнецов:
Поставили умалишённого у руля вот и качество статей , соответствующие .
Времена меняются. И привычные нам вещи — тоже. Сайт подстраивается под публику, а публика читает то, что Вы сейчас видите на сайте.
Про ошибки верно подметили. Я про себя подумал.